Espot destaca la necessitat que el turisme sigui sostenible

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que "el turisme i la sostenibilitat han d'anar de la mà" i ha afegit el paper clau que també té la innovació per al sector. En aquest sentit, ha recordat l'aposta d'Andorra per ser declarada reserva de la biosfera i el Data Hub Andorra per assolir diferents mètriques sobre els turistes. Espot ha recordat les xifres d'arribades de turistes que es mouen a nivell mundial i que assenyalen que el 2019 hi va haver 1.500 milions d'arribades de turistes internacionals, una dada que al 2030 se situarà en els 1.800 milions, la qual cosa, ha afegit, posa en relleu no només la importància del turisme per a les economies mundials sinó també la necessitat "imperant" de que el turisme sigui sostenible i es posin en valor altres aspectes com la inclusió o el patrimoni cultural.

Així ho ha expressat el cap de Govern durant la inauguració de la 12a reunió iberoamericana de ministres de turisme que se celebra a Andorra entre dilluns i dimarts i que compta amb representació de 17 països, sis dels quals amb la presència de ministres i altres amb dos viceministres. Espot ha manifestat que en l'actualitat el debat que cal fer és sobre els diferents "models de turisme" i ha emfasitzat el fet que els diferents països presents a la reunió comparteixen objectius comuns com una estratègia comuna de turisme i desenvolupament sostenible; un pla per potenciar la gastronomia iberoamericana; la innovació; el desenvolupament de les àrees rurals i la formació. "Tots caminem en una mateixa direcció", ha dit, afegint que es té "un compromís real, honest i noble amb el medi ambient, el patrimoni cultural i la sostenibilitat" en la implementació d'aquestes estratègies, ha destacat Espot.

A aquests objectius comuns s'ha referit també la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, que ha volgut encoratjar els presents, precisament en un moment de crisi arran del coronavirus, a "no perdre el rumb" de la missió de "navegar conjuntament" per a assolir estratègies a llarg termini en el sector turístic. En aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que el sector serà el motor d'una ràpida recuperació després de la crisi i que el que cal és tenir en compte la innovació perquè la contribució d'aquest sector sigui encara "més profitosa i sostenible". En aquest sentit, Grynspan s'ha referit al document que les diferents delegacions han treballat de manera prèvia a aquesta trobada i n'ha volgut destacar diferents eixos. Així, ha valorat l'enfocament en les persones amb línies com la millora dels salaris del sector, la resolució de l'estacionalitat laboral o com s'integren les comunitats locals. També ha destacat que es parli del reforç del turisme com a font d'inclusió i sostenibilitat i la intenció de "pensar el turisme com a llarga cadena de valors". Grysnpan ha volgut incidir, també, en el paper de la innovació i aspectes com la gastronomia i s'ha referit, precisament, a un treball que s'està duent a terme sobre l'impacte de la gastronomia en l'agenda 2030.

Al seu torn, la ministra de Turisme, Verònica Canals, ha destacat que la trobada de ministres té dos objectius principals com són recollir els aspectes tractats en la reunió ministerial que es va fer a Guatemala i donar-hi continuïtat, i treballar en "estreta col·laboració" entre els diferents països per consensuar les diferents propostes. Canals s'ha mostrat convençuda que el turisme ha de ser "un instrument per assolir els objectius de desenvolupament sostenible" i ha destacat que cal també posar el focus en la innovació. La titular de turisme també s'ha mostrat convençuda que la trobada ha de servir per tenir una visió col·lectiva i consensuar un seguit de fites per fer evolucionar el turisme centrant-se en el creixement econòmic, la responsabilitat, la solidaritat, la igualtat de gènere, la inclusió social, la innovació i la sostenibilitat ambiental. I ha conclòs que cal pensar que el turisme és "un sector fort però alhora fràgil" com ha demostrat el coronavirus.

A la seva sortida, la ministra d’Industria, Comerç i Turisme del govern espanyol, María Reyes Maroto, ha destacat el sector rural i la gastronomia com alguns dels eixos estratègics per al futur del turisme hispanoamericà. En relació amb l’expansió del coronavirus, Maroto ha recordat que no hi ha cap restricció per viatjar a la península i ha puntualitzat que “el Covid-19 és una ingerència puntual que no ha de marcar l’agenda de la cimera a llarg termini”, tot i que ha admès que Espanya “espera poder tancar en positiu les xifres turístiques d’enguany”. D’altra banda, la titular de Turisme també ha fet referència a l’ aeroport d’Andorra-la Seu, dient que “la intenció és que estigui plenament operatiu per a la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern” del novembre.