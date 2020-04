Garantir un plat a taula cada dia

L’aïllament domiciliari que està vivint la població per culpa de la Covid-19 ha obligat a adaptar molts dels serveis que els comuns ofereixen als seus ciutadans. Un d’ells és el servei diari d’àpats per a la gent gran que abans es feia als menjadors socials dels casals, i que ara s’ha hagut de reinventar per garantir que tots els padrins i padrines del país que ho necessitin tinguin un dinar calent a taula.

L’empresa Bio Bio de Bomosa, responsable d’aquest servei a les parròquies d’Encamp, Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, s’encarrega de cuinar i entregar als comuns un àpat complet, que serà entregat porta a porta per agents de circulació de la parròquia. Com explica Pablo Quiñones, el xef responsable de la comanda diària, “dels centenars d’àpats que fèiem abans, només sis s’entregaven a domicili a persones amb mobilitat reduïda, però ara en fem fins a 80”. Aquest increment, que suposa un creixement del 92,5% d’entregues a domicili, ha obligat a mobilitzar un equip d’agents de circulació de cada comú per fer el repartiment individualitzat abans de l’hora de dinar. Del total, una quarantena es reparteixen a Escaldes-Engordany, i la resta es distribueix entre Encamp i Andorra la Vella, ja que actualment el comú de Sant Julià garanteix el servei d’una altra manera.

Tot i que l’activitat a la cuina ha disminuït, ja que molts padrins han anat a viure amb les seves famílies i no requereixen d’aquest servei, l’ adaptació en l’entrega del menjar ha suposat un canvi important per a l’equip de cinc persones de la cuina de Bio Bio, que encén els fogons a les 7 del matí i els apaga a quarts de 12, quan els àpats estan llestos perquè el comú els pugui repartir. “Abans entregàvem unes safates amb el menjar preparat i el comú s’encarregava de la seva distribució, però ara hem d’embalar nosaltres el menjar amb recipients individuals i posar-ho en bosses separades per fer-ho arribar a la tercera edat i que s’ho puguin escalfar al microones de casa”, detalla en Pablo.

Però no és l’únic canvi que els ha portat el coronavirus, aquesta empresa s’havia convertit en la primera del país en exportar el seu servei fora del Principat, però la crisi sanitària va obligar a aturar temporalment la iniciativa. Des de fa dos anys, serveix els seus menús a l’ hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, on lliuren fins a 324 quilos de menjar cada mes.

La varietat dels àpats que cuinen per als padrins d’Andorra es renova cada tres setmanes, per garantir una dieta equilibrada i estacional. Bio Bio és una de les poques empreses d’aquestes característiques que treballa amb productes ecològics i la seva traçabilitat en el procés de producció serveix d’exemple per a altres serveis de restauració del país.