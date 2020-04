Govern confirma tres noves defuncions per coronavirus

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut en l'habitual roda de premsa aquest dilluns per donar a conèixer les novetats envers la crisi pel brot de la Covid-19. Benazet ha iniciat la compareixença lamentant la defunció de tres persones, un fet que incrementa el nombre de víctimes mortals fins a 21. Pel que fa a les dades epidemiològiques, a hores d'ara hi ha 454 contagiats actius, 91 dels quals formen part del personal sanitari. A l'hospital, hi ha 59 ingressats, dels quals 55 són positius i quatre es troben sota sospita. Del total d'ingressats, disset es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i catorze requereixen ventilació mecànica.

Benazet ha destacat que ara per ara "ens trobem lluny de col·lapsar el sistema sanitari", pel fet que "la societat està complint amb el confinament, demostrant d'aquesta manera un comportament cívic". Tanmateix, i a diferència d'altres països, Benazet ha assegurat que en cap moment s'ha decidit quina persona té dret a rebre ventilació mecànica, un fet que demostra que "els nostres recursos no s'estan esgotant".

Tot i això, el ministre ha recalcat que Andorra no es pot relaxar "en cap moment", per la qual cosa el confinament ha de seguir, ja que del contrari es podria patir un rebrot de la malaltia i aquest fet sí que podria col·lapsar el sistema sanitari. En aquest sentit, s'ha referit a les persones que incompleixen la normativa i les ha titllat d'"irresponsables, insolidàries i mala gent".