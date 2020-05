Salut farà 250 PCR diàries per descongestionar el treball dels metges referents

El Govern habilitarà a partir d'aquest dimecres un 'stop lab' paral·lel a Andorra la Vella que només es dedicarà a fer proves PCR. Tal com va expressar aquest dilluns el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, la detecció de 2.216 persones amb IgM positives arran del cribratge poblacional ha provocat un cert col·lapse a les consultes dels metges referents. Amb aquest nou punt a la capital s'espera fer unes 250 proves al dia "per poder descongestionar aquest col·lapse". Benazet ha recordat que un resultat amb IgM positiu "no vol dir estar malalt", però indica que s'ha de tenir especial cura en les mesures higièniques i preventives fins a ser atès pels professionals sanitaris.

El titular de Salut s'ha felicitat del bon funcionament registrat al llarg de la primera onada dels tests d'anticossos, que finalitzarà aquest dimecres per donar pas a la segona volta. Així doncs, tots aquells ciutadans que encara no hagin demanat cita prèvia tenen una darrera oportunitat, ja que aquest dijous s'habilitarà un altre 'stop lab' que atendrà totes aquelles persones que falten per cribrar. Martínez Benazet ha ressaltat "l'especial importància" que té la segona onada, ja que en tractar-se d'una malaltia evolutiva, es permetrà detectar aquells casos que entre una prova i l'altra han estat incubant el virus.

Precisament, pel que fa a l'escenari posterior al cribratge, un grup de psicòlegs i metges han posat a disposició dels professionals de la salut, i especialment per aquells "que han hagut de gestionar situacions especialment dures", un servei via telemàtica per atendre casos d'estrès posttraumàtic.

Quant a les corbes epidemiològiques, des de Salut s'ha assegurat que segueix una "tendència a l'aplanament" i, en aquests moments, "estem en unes xifres realment bones" malgrat les excepcions al confinament. Així doncs, pel que fa a l'obertura de noves activitats esportives, Martínez Benazet ha indicat que no caldrà dur mascareta mentre es practiquin esports a la muntanya on no hi hagi trànsit de persones. Altres pràctiques esportives, com és el cas del golf, es prendran en consideració en escenaris pròxims però, ara per ara, no estan incloses.

Amb motiu del Dia internacional de la infermeria, el ministre ha volgut recordar "la importància d'aquesta professió en l'àmbit de la sanitat i de la societat en general". "No podia ser un millor dia per recordar la gran tasca del personal d'infermeria", ha afegit Benazet. A banda, ha informat que, a través de la pàgina web wwww.govern.ad/coronavirus, tots els pares i mares es poden descarregar un diploma per a felicitar el comportament dels infants durant la crisi sanitària.

Actualització de les dades sanitàries

Al llarg de les darreres 24 hores dues persones més s'han contagiat per coronavirus. El nombre de casos totals al país ha pujat fins als 758, dels quals 142 encara són actius. Una nova alta ha fet pujar el nombre de pacients curats a 568. Entre els professionals de la salut hi ha 31 infectats i 4 més provinents dels cossos especials. A l'hospital hi ha 11 persones ingressades, de les quals 3 estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i 2 d'elles sota ventilació mecànica. Al Cedre són 20 els casos totals, dels quals 6 provenen del centre sociosanitari Salita i 5 es troben en convalescència.

En resposta a les preguntes dels periodistes, Martínez Benazet ha informat que dilluns vinent es rebran les dues màquines TMA cedides per la multinacional farmacèutica Grifols, així com els reactius necessaris per a fer les proves. Quant als metges cubans que van venir a donar suport al sistema sanitari, el ministre ha informat que, en previsió d'un probable repunt en els contagis, aquests professionals continuaran a Andorra mentre sigui necessari.