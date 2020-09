'Stop lab' unificat a l'estacionament del Prat de la Creu

L'aparcament del Prat de la Creu acollirà des d'aquest dissabte l'únic punt de control públic per fer les proves de coronavirus . Així, el Govern unifica tots els 'Stops labs ', tot i que el del Cap de la Sardana encara continuarà funcionant durant uns dies més.



El nou 'Stop lab' unificat funcionarà amb personal assalariat i amb dedicació exclusiva a aquesta tasca de control de la pandèmia, que encara es podria allargar uns mesos. Està format per un equip de 18 persones capaces de realitzar unes 720 proves al dia a vianants i persones que vagin en vehicle.



Tot i que es preveuen alguns repunts, l ' 'stop lab ' estarà obert de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre; el cap de setmana tindrà menys taules i funcionarà de 9 a 5 de la tarda. No es descarta que es puguin necessitar voluntàries en algun moment, així com la presència de personal de la Creu Roja Andorrana, que també està formada per poder intervenir en cas de requerir ajuda.