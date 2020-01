L’USdA denuncia "amenaces i coaccions" al personal de la Creu Roja

La Unió Sindical d’Andorra ( USdA) ha fet saber aquest dilluns en un comunicat el creixent malestar del personal de la Creu Roja Andorrana, a causa de les "contínues amenaces i coaccions" per signar els nous contractes, que "en la seva majoria són il·legals", assegura el sindicat que sosté el mateix advocat de l’entitat. "Aquestes amenaces venen principalment dels caps d'àrea i del personal adjunt", afirma l’USdA.



Segons el sindicat, en els últims mesos s’estan produint destitucions "obligades" de càrrecs, als quals els "obliguen" a signar una renúncia d'una prima per al càrrec que ocupaven, produint-se una situació "il·legal". A més, continua l’USdA, es contracten nous empleats "sense passar per edicte", un personal que formava part de la junta directiva de la Creu Roja, assegura el comunicat.



Però la denúncia del sindicat no s’acaba aquí, ja que sosté que el manteniment dels vehicles els realitzen "les amistats" del cap d'àrea i de l'adjunt. A més, assegura que els uniformes del personal són adquirits a una empresa en la qual treballa l'adjunt del cap d'àrea, "sense comparar diferents pressupostos ni passar per edictes".



Segons el sindicat, la Creu Roja "vol utilitzar els treballadors remunerats per cobrir l’activitat voluntària, la qual sempre s'ha cobert amb personal voluntari, coaccionant als treballadors", ja que "els interessa més econòmicament poder prestar serveis al SAAS i abandonar el seu principal treball com a transport sanitari col·lectiu que és menys lucratiu".



Per últim, l’USdA denuncia que la persona que actualment ocupa el càrrec d’adjunt (anteriorment cap de servei de transport), va ser destituït per assetjament i persecució als treballadors, i que fins i tot hauria agredit a dos d'ells, assegura el sindicat.