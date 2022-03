Accés garantit a la vacunació infantil i contra la Covid-19 per als refugiats ucraïnesos

Andorra la VellaEls ciutadans ucraïnesos que han arribat a Andorra fugint de la invasió russa i aquells que ja es trobaven al país però que no poden tornar als seus llocs d'origen a causa de la guerra disposaran d'una cobertura sanitària completa i gratuïta mentre resideixin al Principat. A més, segons ha explicat aquest dissabte el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, gràcies al registre impulsat per Afers Exteriors els refugiats ucraïnesos també seran incorporats al pla de vacunació contra la Covid-19 i els infants tindran accés al calendari oficial de vaccinació igual que tots els nens i nenes d'Andorra.

La cobertura sanitària no serà l'únic benefici que gaudiran els refugiats, ja que tal com va anunciar aquesta setmana la ministra d'Afers Socials, Judith Pallarés, gràcies al registre previ també se satisfaran qüestions com l'allotjament, la manutenció, l'accés a l'educació i les prestacions socials. En l'àmbit sanitari, també es proveirà de medicaments a aquestes persones en cas de necessitat.