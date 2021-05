Accident amb danys materials aquest dijous a la CG1, a l'alçada del Punt de Trobada

Sant Julià de LòriaUn accident en el qual només s'hauria vist un vehicle implicat ha provocat un alentiment en el trànsit aquest dijous al matí a la CG1, a l'altura de l'antic Punt de Trobada. El sinistre ha tingut lloc pels volts de dos quarts de deu del matí i, en principi, no hi han hagut ferits, per la qual cosa només s'han hagut de lamentar danys materials del turisme accidentat, especialment a la part davantera. Fins al moment en què han arribat els serveis d'emergència i d'ordre, els vehicles que accedien al país en sentit nord han hagut de continuar la marxa mitjançant un dels dos carrils de baixada en sentit Espanya.