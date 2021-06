Acord final entre els psicòlegs i el Govern

Andorra la VellaLa reunió que han mantingut aquest dijous al migdia el Govern i el col·legi de psicòlegs (Copsia) ha servit per formalitzar l'acord entre les dues parts per posar en marxa el programa d'atenció a les persones afectades per la Covid-19, tal com han confirmat les dues parts.

Cal recordar que aquest programa havia de començar fa unes setmanes però que certs dubtes plantejats des de col·lectiu ha fet que s'hagi endarrerit per mirar d'acostar posicions entre l'executiu i els psicòlegs. Finalment, tal com ha explicat el president del col·legi, Òscar Fernández, s'ha pogut tancar aquest acord que possibilitarà que "cap a finals de la setmana que ve o l'altra" aquest projecte pugui començar a rodar. Cal recordar que un dels aspectes que preocupava el col·lectiu és que el preu de les sessions, 36 euros, fos un precedent que servís per fixar la tarifa de cara a una futura conveniació dels serveis dels psicòlegs per part de la CASS. Fernández s'ha mostrat satisfet que s'hagi aconseguit el "compromís" que aquest preu "és per aquest programa i, per tant, puntual" i en el marc d'un projecte amb un pressupost tancat. Per tant "no està vinculat" a les negociacions que hi pugui haver perquè la CASS cobreixi els serveis dels psicòlegs. També s'han resolt altres qüestions tècniques sobre el programa que el col·lectiu havia plantejat com per exemple que es reconegués la capacitat tècnica que tenen per diagnosticar.

Quant a la durada del programa, que preveu vuit sessions, Fernández ha valorat que si bé "no és l'ideal" s'ha acceptat ja que "s'ha considerat que servirà per donar entrada a més persones" que puguin necessitar aquest suport psicològic.

Després d'aquesta reunió, en la que ha participat el cap de Govern, Xavier Espot, i un cop formalitzat l'acord, en els propers dies des del col·legi es distribuiran els convenis als psicòlegs perquè facin la formalització del tràmit administratiu per poder-se adherir al programa. De manera paral·lela, el ministeri anirà anunciant als prescriptors mèdics els professionals que ofereixen aquest servei, del qual podran gaudir les persones que hagin patit un procés de dol relacionat amb el virus, o bé que hagin resultat greument afectades per les mesures derivades de la pandèmia. Se'ls oferirà vuit sessions que seran finançades al 65% pel Govern.

Quant a l'adhesió a aquest programa, Fernández s'ha mostrat optimista i ha recordat que la comissió de treball del col·legi per a aquesta qüestió compta amb la participació d'una vintena de persones i tot i que desconeix si totes s'hi voldran adherir sí que considera que hi haurà un "gruix interessant" per poder atendre les persones que s'inscriguin al programa.