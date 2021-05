Dos psicòlegs s'han adherit, de moment, al programa d'atenció Covid

Andorra la VellaContinua el retard en l'inici de la posada en marxa del programa d'atenció psicològica en el marc de la Covid-19 per a majors de 6 anys. Segons ha explicat aquest divendres la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, dos professionals han tornat al ministeri el conveni signat per començar a fer visites. És previst que properament s'incrementi aquest nombre de psicòlegs que s'adhereixin al programa. Mas ha recordat que a la reunió que es va fer entre les parts hi va haver "una vintena" de professionals que es van interessar en formar part d'aquest projecte.

“Alguns psicòlegs ja s'han posat en contacte amb el ministeri, i alguns ja han enviat el conveni i esperen el vistiplau del ministeri per començar a visitar”, ha dit Mas. El conveni se signa directament entre els professionals i el ministeri, per la qual cosa en queda al marge el col·legi, que demanava fer uns canvis que afecten, sobretot, a les tarifes. La dirigent ha explicat que hi ha una comissió de seguiment del programa, que tot just s'inicia i que “segur que hi haurà propostes que podran ser efectuades. El podrem anar ajustant perquè tant els professionals com el col·legi se sentin bé”, ha afegit.

Fa una setmana, el ministre Benazet comentava que el programa es va fer en col·laboració amb el col·legi i que l'únic debat que hi va haver va ser respecte a la tarifa. Tot i això, des del Govern asseguren que hi ha psicòlegs que volen signar el conveni, amb aquest sentit de corresponsabilitat, i ha reconegut que totes les professions sanitàries estan rebent unes tarifes que són baixes "però que en un moment de crisi no és hora de plantejar pujar-les".