Acord a l'escola andorrana per prohibir els símbols religiosos

Andorra la VellaEl sistema d'educació andorrà ha prohibit oficialment l'ostentació de símbols religiosos arran del cas d'absentisme escolar d'una nena i el seu germà bessó, d'onze anys, al Lycée des de la segona setmana de setembre per la negació de l'escola a què la jove portés el vel al centre educatiu. Ho ha manifestat aquest matí en roda de premsa la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, qui ha manifestat que les escoles andorranes han arribat a un acord general per integrar aquest punt al seu reglament de règim intern.

En aquest sentit, Vilarrubla ha incidit en el fet que entén que a la universitat la qüestió s'hagi de regular d'una manera diferent, però defensa que, almenys a l'escola andorrana on hi ha infants i joves, no es puguin ostentar símbols de caràcter religiós. "Hem de treballar el respecte i la diversitat, no hi ha dubte, però no ho hem de fer quan no hi ha l'edat per entendre aquestes diferències o que els alumnes no puguin explicar el perquè", ha matisat. La ministra ha destacat que el seu gran repte és que els alumnes puguin anar a l'escola "tranquils", tot posant en relleu que les millors condicions per l'aprenentatge és que hi hagi "confiança i convivència".

La titular de la cartera d'Educació ha exposat que tot i que segurament podrien haver anticipat el reglament "fa anys", no s'havia dut a terme perquè "no ens havia arribat la situació", i fins al moment cada centre educatiu del sistema andorrà marcava les seves pròpies normes envers la vestimenta o el fet de dur alguna cosa al cap. D'aquesta manera, i motivat per l'afer sorgit al Lycée, la modificació dels respectius reglaments de règim intern no deixa lloc a dubtes ni qüestions, assenyalant que "la voluntat era fer un redactat unificat per no portar a diferents interpretacions, ni per part de les famílies ni de la societat en general, i no crear confusions en un tema delicat". I assevera que els textos, que cada centre adaptarà, "facilitarà que tothom entengui el mateix".

Possible canvi de sistema educatiu

En referència a la gestió que està duent a terme el ministeri amb la família de la nena del Lycée, Vilarrubla ha detallat que han tirat endavant el decret d'absentisme escolar, matisant que "estem amb converses amb la família perquè puguin entendre que per damunt de tot el nen i la nena han d'anar a l'escola".

En aquesta línia, i qüestionada sobre la possible voluntat de la família de canviar als infants de sistema educatiu, la ministra ha manifestat que no en té constància de manera formal. Així doncs, ha comentat que la possibilitat de canviar de sistema educatiu és una "llibertat" que disposen totes les famílies del país a l'inici de curs, "d'un any per l'altre durant el període de matriculacions", però un cop començat el curs la situació és diferent. Vilarrubla ha apuntat que a partir del 9 de setembre el canvi de sistema es valora en una comissió dels tres models escolars "per saber si aquell canvi li ha d'aportar beneficis o no, educativament parlant".

Per cloure ha manifestat que si finalment s'oficialitza la demanda de la família per canviar els infants de sistema, serà la comissió qui ho avaluarà tenint en compte la seva realitat de llengües, el seu aprenentatge, la feina que ha pogut fer el centre per acollir-los i tot el fet relatiu al seu procés educatiu. Per tant, ha finalitzat assenyalant que "no té per què ser una bona solució des del punt de vista educatiu".