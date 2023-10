Així és Icònic, el centre de rendiment esportiu en alçada

Andorra la VellaUn centre de referència en rendiment esportiu en alçada per a esportistes professionals, federats i amateurs. Aquest serà l'objectiu d'Icònic, el nou projecte impulsat per Bomosa que es preveu posar en servei el 2025 a l'edifici de l'antiga Sud Ràdio, al Port d'Envalira. Així, i amb la finalitat d'oferir més detalls de l'equipament, l'Arthotel d'Andorra la Vella ha acollit aquest dijous la presentació 'Per què Icònic Andorra serà un nou referent al món?'.

L'esdeveniment amb comptat amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, qui ha afirmat que Icònic "permetrà situar Andorra com a referent mundial i europeu de l'entrenament esportiu d'aquest tipus". Durant el seu parlament, la ministra també ha expressat que des del Govern estan convençuts que l'entorn és "immillorable" perquè els esportistes puguin complementar la pràctica i l'activitat esportiva amb la preparació física, aprofitant els beneficis que aporta l'entrenament i la pernoctació en alçada.

Per la seva banda, el fundador de Bomosa i impulsor del projecte, Turi Mora, ha posat en relleu que els inicis del projecte no han estat fàcils, però després de set anys, "hem sigut capaços de sumar voluntats per fer possible un projecte ambiciós". Mora, que ha estat acompanyat per alguns dels socis d'Icònic, ha afegit que "des de Bomosa continuem treballant amb la mateixa il·lusió perquè sigui una realitat i contribuir així a fer d'Andorra un referent internacional del món de l'esport". "Vull que aquest sigui el meu llegat", ha conclòs.

Tanmateix, el CEO de Bomosa, Manel Garcia, ha destacat que "serà el centre residencial mèdic esportiu més alt d'Europa i que és un projecte declarat d'interès nacional pel Govern". Quant al centre residencial, ha anunciat que tindrà allotjament per a 180 persones gràcies a un espai de 1.200 metres quadrats d'entrenament, recuperació i mèdic, i un altre espai commemoratiu de Sud Ràdio. Garcia també ha indicat que "la construcció de l'edifici es fa sota els paràmetres de la sostenibilitat i d'integració paisatgística i d'entorn natural".

Posteriorment, la periodista Mònica Bordas ha moderat la taula rodona 'Per què Icònic serà un nou referent al món?', on han participat experts per abordar el projecte esportiu des de diferents àmbits. El cap de Relacions Internacionals, Innovació i Desenvolupament al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, Josep Escoda, ha explicat el vessant més internacional del projecte i ha posat en relleu "el potencial impacte internacional tant per Icònic com per a Andorra". També ha destacat les col·laboracions estratègiques com l'acord establert amb el CAR de Sant Cugat o el fet de formar part de l'Organització Internacional de Centres de Rendiment Esportiu (ASPC).

El director de Summa Sports, coordinador de la planificació, disseny i construcció del centre, Isidre Rigau, ha presentat la proposta d'Icònic destacant els beneficis de viure en alçada per millorar el rendiment esportiu. Rigau ha manifestat que "l'entrenament electrònic en entorn virtual serà un dels factors diferencials d'Icònic, que permetrà el monitoratge i l'anàlisi de l'entrenament en les instal·lacions".

La intervenció del president executiu de Vila Associats, Xavier Vila, s'ha centrat en el procés de construcció. Vila ha expressat la complexitat de l'obra pel fet de construir a 2.500 metres d'altitud. "La ubicació, l'accés, les condicions meteorològiques i trobar solucions constructives innovadores per assolir els màxims nivells d'eficiència i sostenibilitat i la integració a l'entorn natural són els principals reptes del projecte", ha afirmat Vila.

Bernat Escoda, metge especialitzat en medicina, ha destacat que "el centre residencial en alçada combina els beneficis sobre la fisiologia d'un entorn específic amb els avantatges d'unir en sol espai d'altres aspectes essencials pel rendiment esportiu com són la recuperació, el tractament i la prevenció de lesions, una nutrició adaptada i un descans reparador".

La intervenció de la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ha girat entorn de l'impacte del sector de l'esport al país i ha manifestat que aquest centre "també consolida internacionalment a Andorra com una de les millors destinacions per als esportistes i representa una infraestructura que ja demostra ser clau per l'atracció d'empreses innovadores en el sector de l'esport i la salut".