Amnistia Internacional, al costat de Vanessa Mendoza

Andorra la VellaAmnistia Internacional (AI), la reconeguda organització que defensa els drets humans al món, ha emès un comunicat aquest dimarts en què demana la retirada dels càrrecs de difamació que el Govern va presentar contra l'activista Vanessa Mendoza Cortés, després que aquesta parlés sobre els drets de les dones i les nenes que viuen al Principat davant el Comitè de l'ONU per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona el 2019.

Segons l'escrit d'AI, tots els càrrecs presentats contra la defensora de drets humans –que s'enfronta a quatre anys de presó– "han de ser retirats". L'organització internacional fa aquesta afirmació amb motiu de la compareixença de la defensora davant una jutgessa aquest dimecres. La compareixença prevista pel 17 de febrer forma part de les actuacions preliminars contra Vanessa Mendoza Cortés.

"Processar una respectada defensora dels drets humans per la seva feina legítima i participació en una reunió d'un organisme especialitzat de l'ONU és un acte d'intimidació indignant, i un intent d'emmordassar la llibertat d'expressió", ha manifestat Monica Costa, responsable de campanyes d'Amnistia Internacional. També ha afegit que, "en comptes de ser penalitzada per la seva defensa dels drets de dones i nenes, Vanessa Mendoza Cortesa hauria de rebre ajuda per fer la seva feina".

Acusació falsa

Vanessa Mendoza Cortès, psicòloga i presidenta de l'associació Stop Violències, organització de drets de les dones, va aprofitar la seva intervenció davant el fòrum de persones expertes de l'ONU per demanar la despenalització de l'avortament a Andorra i més protecció dels drets reproductius de dones i nenes. Després de les seves declaracions, el Govern va presentar una denúncia penal per acusació falsa al·legant que el seu "prestigi i bon nom" havien quedat en dubte. Vanessa Mendoza Cortés va ser acusada formalment el 2020, i per a això la fiscalia es va basar en l'informe que havia presentat davant l'organisme de l'ONU. Els càrrecs en contra seva comporten dures penes, inclosa una de fins a quatre anys de presó, i multes de fins a 30.000 euros.

Per últim, Costa ha insistit en demanar "a les autoritats d'Andorra que posin tota la seva obstinació a complir amb la seva obligació de protegir els drets reproductius de les dones i les nenes, i no pas criminalitzar els qui parlen públicament en la seva defensa".