Andorra (78.000 habitants) té aquest divendres 2.310 casos actius de covid

Andorra la VellaAndorra, amb 78.000 habitants, registra aquest divendres 2.310 casos actius de covid. Malgrat tenir un dels percentatges de vacunació més alts d’Europa, la incidència del coronavirus al país és també de les més altes del Pirineu. Cal tenir en compte, però, que el Principat és un dels països que més testa la població i l’alt índex d’immunitat fa que aquesta incidència no repercuteixi, com ha passat en altres corbes de contagis, en la pressió hospitalària. Vistos els nous casos de covid registrats durant les darreres hores, 168, i vista la tendència dels darrers dies, a principi de setmana superaven els 250 per dia, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat aquest divendres que “si no tenim cap ensurt, i ho dic amb molta cautela, crec que comença a baixar la corba de contagis”.

Andorra té aquest divendres una vintena de persones hospitalitzades per la covid, després de les quatre altes que s’han donat aquest dijous. D’aquestes, n’hi ha sis que requereixen de ventilació mecànica i una altra a planta. La planta d’hospitalització habilitada al Cedre té quatre persones ingressades.

(seguirà ampliació)