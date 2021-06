Andorra comença l'estiu a nivell 0 de risc Covid

Andorra la VellaFa tres setmanes que no hi ha cap ingrés per Covid, ni a planta ni a l'UCI de l'hospital de Meritxell. Fa gairebé dos mesos que no s'ha de comptabilitzar cap víctima mortal relacionada amb la malaltia provocada pel SARS-CoV-2. Durant les darreres hores s'han registrat sis casos nous de persones infectades, i resten 58 casos actius al país. Unes xifres que demostren que la quarta onada de la pandèmia va a la baixa i que es vinculen a uns indicadors de risc que, des d'aquest dimecres, se situen a 0. Únicament queda a nivell 1, “però molt a prop del 0” –segons ha apuntat la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas– el tant per cent de positivitats de PCR o TMA en els darrers catorze dies.

Paral·lelament, continua creixent el percentatge de població immunitzada. Aquest dimecres es registren 41.092 persones a les quals se'ls ha administrat una primera dosi (el 61,5% de la població vacunable) i 24.785 (el 37%) amb dues dosis. En aquest sentit, Mas ha informat que les persones nascudes a partir del 2005 ja es poden inscriure a la plataforma de registre per vacunar-se, i que els menors de 16 anys han d'anar acompanyats dels progenitors a la seva cita amb el vaccí.