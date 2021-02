Andorra, a la cua d’Europa en habitants vacunats

Andorra la VellaLes xifres desmenteixen les declaracions recurrents que des de fa una setmana insisteix a repetir a cada roda de premsa el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, quan afirma que Andorra es vacuna “en el mateix percentatge de població i a la mateixa velocitat que la resta d'Europa”. Cada estat europeu vacuna a un ritme diferent. Per cada 100 habitants, el país que més remeis ha aplicat és el Regne Unit, amb 14,4. Si bé és cert que el govern britànic s’ha reservat una remesa prioritària de la vacuna AstraZeneca que ha contribuït a finançar. Sèrbia ha vacunat 6,4 de cada centenar d’habitants, Espanya i Itàlia, 3,4, Finlàndia i Alemanya, el 3% de la seva població.

A la resta del món, el país que més ha vacunat, perquè va pagar el doble del preu per vacuna que han pagat la resta d’estats, és Israel, que ja ha aplicat els vaccins a més de la meitat de la seva població, el 57,6%. Els Emirats Àrabs Units, gairebé el 35%, i els Estats Units, el 9,6% dels ciutadans.

Tots els exemples donats anteriorment superen la mitjana de vacunes per cada 100 habitants de la Unió Europea, que és de 2,9. I encara més enrere se situa Andorra, que segons càlculs del Govern, al final de l’aplicació de la primera remesa de vacunes Pfizer haurà immunitzat l’1,7% de la població. Un percentatge que situa el Principat a la cua d’Europa, concretament seria el quart país per la cua, a l’Europa dels 28.

Tot i que Andorra encara no ha arribat a aplicar tota la primera remesa de vacunes subministrades per Pfizer via Espanya, i tenint en compte que s’han espremut els flascons de manera que de cadascun surten set dosis, encara que Andorra arribés a subministrar les 1.300 dosis que diu que traurà d’aquesta primera remesa, aquesta quantitat suposaria un 1,6% de la població. Una dècima per sota dels càlculs del Govern.