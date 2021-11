Andorra 'esquiva' la sisena onada de la covid, de moment

Andorra la VellaLa transmissió del coronavirus s’accelera a tot Europa i no hi ha cap país aliè a l’amenaça d’una nova onada, ni tan sols els que registren xifres baixes de contagis com els del sud del continent: Portugal, Espanya, Itàlia o Andorra. Aquest és el diagnòstic del director regional per a Europa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Hans Kluge, que ha alertat que el continent reviu el “punt més crític” de la pandèmia: alguns territoris que encara tenen poca població vacunada pateixen una explosió de casos que pot comprometre els seus sistemes sanitaris i que pot disparar la circulació del virus en països propers que tenen la campanya d’immunització a mitges. “Europa torna a estar a l’epicentre mundial [de la pandèmia]”, ha afirmat visiblement preocupat Kluge, que ho ha atribuït a les desiguals taxes de vacunació entre els països i al fet que alguns governs hagin continuat relaxant les mesures de contenció tot i la inestabilitat epidemiològica.

El cap de medicina preventiva de l’Hospital Clínic, Antoni Trilla, subratlla que Europa és ara el principal focus d’infecció de covid al món, però amb intensitats diferents en funció de cada país, de la seva política restrictiva anticovid i de la taxa de vacunació que han assolit. Per exemple, per ara, els indicadors epidemiològics i assistencials permeten afirmar que Andorra esquiva la sisena onada. Gairebé el 80% de la població total vacunada, i amb poca incidència acumulada i pressió hospitalària (tot i els quatre ingressos després de setmanes de no tenir-ne cap).

La situació i els percentatges de vacunació del Principat són similars als d'Espanya. En canvi, a la majoria de països europeus, on hi ha un percentatge de població vacunada més baix, la incidència de la covid és més elevada. “La situació a Espanya és molt bona, però hem de ser prudents. Res ens blinda i pot ser que després ens arribi una decepció”, avisa Trilla, en referència a l’augment de casos que viuen països veïns com França (61 casos cada 100.000 habitants). La tendència es reprodueix a Catalunya, que amb un 74,3% de tota la població amb la pauta completa, registra una incidència de 28 casos i 327 ingressats als centres hospitalaris (79 a les unitats de crítics). Amb tot, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, preveu que els pròxims dies hi hagi un increment dels contagis de covid.

"A Europa hi ha altíssimes incidències acumulades i això ens avisa que el virus encara hi és", ha dit també aquesta setmana la ministra de Sanitat espanyola, Carolina Darias, que, com acostuma a fet Martínez Benazet durant les seves compareixences, ha fet una crida a la vacunació de la població no vacunada davant el creixement dels casos de coronavirus a Europa. En efecte, de moment és indiscutible que la situació al sud d'Europa és molt diferent de la d’alguns països bàltics i de l’Europa Central i de l’Est. Estònia, Geòrgia, Croàcia i Eslovènia tenen alguns dels pitjors indicadors epidemiològics (vegeu gràfic) i cap d’ells ha aconseguit superar el 60% de vacunats. I tampoc Rússia, que en un sol dia ha comptabilitzat 1.195 defuncions, supera el terç d’immunitzats. “Hi ha una relació directa entre la taxa de cobertura vacunal i la de les infeccions”, assegura Trilla, també investigador a l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

“La situació és molt diferent de la que es vivia abans de les campanyes de vacunació, sobretot en termes de mortalitat. Moren moltíssimes menys persones”, afirma el metge investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Macip, que explica que Espanya pot “aprendre del que passa a Europa” per evitar reproduir l'error d'ara endavant. “Que un país assoleixi uns bons indicadors no significa que pugui girar full i viure com si no existís. Per salut mental cal recuperar normalitat, però amb cert control. El virus no deixa de circular per molt que es redueixi la seva transmissió al mínim amb ajuda de les vacunes. Sempre que ens relaxem, els contagis pujaran”, resumeix. De fet, adverteix que tenir una corba de contagis “amb dents de serra” serà la tònica de la majoria de països gràcies a les vacunes. És a dir, que hi haurà episodis d'acceleració de contagis i, després, de fre.

L'arribada del fred incrementarà els casos

Coincidint amb l'arribada del fred, la secretària de Salut Pública d'Espanya, Carmen Cabezas, preveu que els pròxims dies hi hagi un increment dels contagis de covid. Però tenint en compte la taxa de vacunació assolida a Catalunya, on un 83,3% dels majors de 12 anys estan completament vacunats (un percentatge similar a l'andorrà), les autoritats sanitàries no esperen que aquesta pujada dispari la pressió hospitalària. Així ho ha explicat Cabezas en una entrevista a RAC 1, en què ha recordat que durant la cinquena onada ja es va veure que el nombre d'ingressos era molt menor que en onades anteriors eminentment per l'avenç de la campanya d'immunització.

"Les pròximes setmanes haurem d'estar amatents", ha resumit Cabezas, després d'admetre que els preocupa l'afectació que pugui tenir la baixada de les temperatures en els contagis. La secretària de Salut Pública ha detallat, en aquest sentit, que ara que ja portem quasi dos anys de pandèmia es nota més el factor estacional del virus i que, per tant, la tardor i l'hivern són èpoques més dures. Ha remarcat, però, que a Espanya la cobertura de vacunació amb la pauta completa està per sobre del 85% entre la població de més de 12 anys i que tot i que no hi ha una certesa que això suposi haver assolit la immunitat de grup, és segur que "ens hi acosta".