Mesures “molt relaxades” a bars i restaurants que apliquin el control del certificat covid

Andorra la VellaBars i restaurants podran triar si demanen, o no, un certificat covid als seus clients. Per aquells locals que escullin aplicar el control d'entrada per la via del certificat que garanteix que la persona ha rebut la pauta complerta de vacunació o que s'ha aplicat recentment un test d'antígens amb resultat negatiu, les mesures anticovid que hauran d'aplicar aquests establiments seran “molt relaxades”. L'oci nocturn podrà seguir una setmana més amb les mateixes condicions d'accés que ha aplicat durant l'estudi observacional, a partir d'aleshores, s'adheriran al protocol que Govern aprovarà la setmana vinent, per la qual cosa “tot i que tot pot variar, preveiem que aquests locals podran mantenir-se oberts durant els propers mesos”, ha dit aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. El dirigent també ha explicat que els esdeveniments de més de mil persones requeriran el certificat covid.

El sector de la restauració podrà decidir si sol·licita el passaport Covid o no per entrar als establiments. Ho ha confirmat aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, qui ha manifestat que la setmana vinent s'aprovarà un nou decret en el qual s'especificarà que els bars i restaurants podran escollir entre disposar d'unes mesures "molt relaxades" si demanen el certificat Covid als clients que hi vulguin accedir o no sol·licitar cap requisit d'entrada i mantenir les restriccions actuals com el distanciament entre taules, l'ús de la mascareta i la limitació d'aforament.

Benazet ha exposat que les noves mesures s'estan acabant de treballar amb els sectors implicats, motiu pel qual en el consell de ministres d'aquest dimecres s'han prorrogat les restriccions vigents i la prova pilot que s'estava duent a terme als locals d'oci nocturn a l'espera de consensuar els detalls de la nova normativa amb tots els segments econòmics. "S'aplicarà en tot moment el principi de voluntarietat, podran triar si seguir amb el reglament actual o no", ha dit. Tanmateix, ha puntualitzat que en aquells esdeveniments que tinguin una afluència de mil persones o més i en l'oci nocturn, serà obligatori sol·licitar el passaport Covid per accedir-hi.

El ministre ha posat en relleu que l'estudi que s'està realitzat a les discoteques "està donant molt bons resultats". Així doncs, ha asseverat que el seguiment dels casos nous detectats no estan relacionats amb l'oci nocturn, per la qual cosa "entenem que el fet de demanar el certificat Covid en aquesta mena d'establiments amb alt risc de transmissió, disminueix el perill de contagi". D'altra banda, Benazet ha indicat que les noves mesures que es preveuen pels locals de restauració i sectors com la cultura i els esports no seran les mateixes pels treballadors que pels clients, tot al·legant que aquests "estan exposats durant més hores".

En referència al protocol als dominis esquiables, ha assenyalat que s'aplicaran els mateixos criteris. D'aquesta manera, els establiments tancats, com els restaurants, podran decidir si demanen el certificat o no, i només serà obligatori l'ús de la mascareta en espais on no es pugui garantir el distanciament d'un metre i mig, com per exemple als remuntadors.