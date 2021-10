A Andorra (gairebé) només es contagien els de la franja d’entre 0 i 14 anys

Andorra la VellaEls experts ja auguraven que la tardor estaria marcada per brots localitzats amb poca incidència en la societat. Així ho demostren les dades que periòdicament actualitza el ministeri de Salut, i que revelen que la majoria de nous casos provenen de contagis a les escoles. Per exemple, aquesta setmana informaven que el brot detectat la setmana passada al sisè curs de l'escola andorrana de primera ensenyança d'Escaldes s'ha traslladat a una aula de cinquè. El ministre Benazet valorava que "preocupa de forma molt lleugera pel poc impacte sanitari" que ha tingut, malgrat que afecta 16 persones. I és que l’hospital segueix, com les darreres setmanes, sense ingressos.

Salut explica que el 67% de les persones diagnosticades durant la darrera setmana han estat persones no vacunades. La majoria doncs, són joves que no estan immunitzats i que es contagien a classe. (actualitzar amb dades de divendres) Actualment són quatre les aules sota vigilància activa total i quatre més sota vigilància activa parcial.

La campanya de vacunació mostra que el 78% de la població major de 16 anys ja ha rebut almenys una dosi del vaccí, i el 75% ja compta amb la pauta completa. De la franja entre els 12 i els 15 anys, el 45% ha rebut una primera dosi. D’aquests percentatges se’n deriva la incidència de Covid acumulada, que mostra el gràfic per franges d’edat.

Durant les darreres setmanes, entre el 9 i el 23 de setembre, s’han incrementat majoritàriament, amb molta diferència de la resta, els contagis a persones entre la franja dels 0 als 14 anys, que són els que no s’han vacunat o que han començat a administrar-se una primera dosi i que, per tant, no estan immunitzats. A mesura que els joves d’entre 12 i 15 anys generin anticossos, probablement aquesta gràfica reduirà la corba.

Pel què fa a la resta de franges, totes mostren una incidència mínima, només comparable a l’inici del registre de dades, del mes de juliol de l’any passat. La segona franja amb més incidència és la d’entre 15 i 29 anys.

Vista la caiguda en picat de la incidència sobre la població resident al país i com ha anat afectant el Sars-Cov-2 a les diferents franges d’edat a mesura que els grups s’han anat immunitzant, si no apareixen mutacions del virus que facin ineficaces les vacunes, tot fa preveure que la incidència al país estarà sota mínims abans que acabi la tardor.