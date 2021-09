Les persones immunitzades ja no han de dur mascareta a la feina

Andorra la VellaEl consell de ministres reunit aquest dimecres ha aprovat un nou protocol per alleugerir algunes de les mesures decretades per minimitzar la propagació del virus. Segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, una de les mesures que tenen més incidència és que en els llocs de treball ja no cal dur la mascareta posada si es donen els següents requisits: que siguin persones immunitzades o amb una prova diagnòstica negativa, que es mantingui la distància de seguretat i que no es treballi de cara al públic. Aquest mateix criteri s'aplica també a les reunions de treball.

