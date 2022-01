Andorra ja només registra infeccions d’òmicron

Andorra la VellaLes prediccions que han fet els experts els darrers dies, que auguren que la darrera variant del Sars-Cov-2, òmicron, serà la predominant a Europa en les properes setmanes ja s’han complert a Andorra. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest divendres que els darrers anàlisis de les aigües residuals ja només detecten òmicron. Ni rastre de cap de les seves antecessores. Així, en dues setmanes s’ha passat de detectar per primer cop aquesta variant al país, a fer-se predominant. Òmicron infecta molt més que les seves antecessores però els malalts ingressen cinc vegades menys a l’hospital que els que ho feien infectats per les anteriors variants. Aquest podria ser el pas previ, ha dit el ministre amb cautela, perquè la covid es converteixi en malaltia endèmica.

Òmicron és infectiva des del segon i fins el sisè dia d’incubació, amb alguna excepció. Per aquest motiu es recomana que, un cop aixecat el confinament de set dies per a les persones asimptomàtiques o amb afectacions lleus, es vagi amb cura algun dia més. Malgrat provocar menys hospitalitzacions, Benazet ha reportat dos ingressos per òmicron a l’Hospital de Meritxell: “els dos de caràcter lleu, un més per les malalties que patia prèviament i l’altre va estar ingressat dos dies i després ja se li va donar l’alta”.

