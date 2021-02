Andorra mira de reüll l'afectació de la soca britànica a Bellver

Andorra la VellaLa variant, de moment, més infecciosa del SARS-CoV-2 ja fa dies que s'ha instal·lat al Pirineu. Les autoritats sanitàries europees preveien que a principi de març la soca dominant a Europa ja seria la britànica i sembla que aquest cop no s'han equivocat en els càlculs. A Andorra, més d'un 30% dels contagis són per aquesta variant. A Catalunya ja són pràcticament la meitat del total d'infeccions. Si la Vall d'Aran va ser un dels primers territoris en patir l'increment de positius per Covid, ara ja hi ha més exemples. Un de proper és Bellver de Cerdanya. La població cerdana, de 2.000 habitants, té un índex de risc de 7.360 (es considera molt alt a partir de 200), una taxa de reproducció del virus de 3,17 (quan supera l'1 l'epidèmia s'expandeix) i una incidència acumulada per cada 100.000 habitants superior a 2.300. Unes xifres absolutament desbocades si es comparen amb la resta de territoris on aquesta soca no és majoritària.

Aquest increment sobtat i desmesurat de les xifres relacionades amb el SARS-CoV-2 que provoca la variant de Kent s'ha traduït, en el dia a dia de la vila cerdana, en una mena de confinament col·lectiu: més d'un centenar d'alumnes estan aïllats a casa, amb sis dels nou cursos de l'escola que s'han hagut de passar al teletreball perquè la majoria d'infants i de professors s'han contagiat. La televisió catalana ha anat a preguntar a la població on, per exemple, l'obrador d'un forn ha hagut d'importar el pa de la Seu d'Urgell perquè s'ha quedat sense treballadors, ja que estan confinats. I un avís de l'alcalde sobre el compliment de les recomanacions perquè no s'escampi la malaltia: “Hi ha qui fa cas, però hi ha gent que volta pel poble i es reuneixen molts grups i passen coses que no haurien de passar”.

L'exemple ceretà, on amb una població reduïda la incidència de la variant britànica pot arribar a fer estralls, dona pistes dels motius pels quals, tot i la lleugera i sostinguda millora de les dades epidemiològiques al país veí del sud durant les darreres setmanes, les autoritats catalanes han decidit mantenir les mesures restrictives en la mobilitat.

Fins ara, en gairebé vuit de cada deu grups escolars confinats només s'hi havia trobat un únic contagiat. El departament d'Educació de la Generalitat admet que en alguns casos concrets s'estan començant a detectar molts més positius. Per exemple –i segons constaten les dades del Traçacovid–, a l'Escola Arrels II de Solsona han detectat 12 positius en una mateixa classe d'ESO; a l'institut Montbui de Santa Margarida de Montbui (Anoia) hi ha hagut fins a 68 positius i s'han confinat 15 dels 23 grups del centre; i a la llar d'infants Pa amb Xocolata de Tona (Osona) han detectat 23 contagis. Què passa? "L'única explicació és la variant britànica", constata Pere Joan Cardona, del servei de microbiologia de l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti).

De tornada al Pirineu, l'establiment al territori de la mutació detectada al Regne Unit arriba en un moment en el qual encara no s'ha immunitzat la majoria de la població. Si bé és cert que almenys les residències sí que ja haurien de ser espais lliures de Covid, la resta de la població, també els padrins i les padrines, encara no s'ha vacunat.

Les dades sanitàries que diàriament difonen les autoritats andorranes fan pensar que la incidència de la variant de Kent al Principat encara no és majoritària. Ho acabarà sent, i pràcticament segur, perquè així ho demostren els precedents propers de la Vall d'Aran i de Bellver, que es traduirà en un increment del registre de positius que, a la vegada, significaran un augment de la pressió hospitalària. Ara bé, tot i que la soca britànica s'estén pel Pirineu en un moment en què encara queda lluny la immunitat de grup, almenys serà dominant aquí al país en un moment en què aquest registra una de les incidències més baixes dels darrers mesos. Fa més d'un mes que Andorra té una taxa de reproducció del virus inferior a 1, aquest dimecres se situava en 0,83, amb menys d'una vintena d'ingressos i sense cap aula escolar confinada.

Així les coses, i parafrasejant la consellera de Salut catalana i el ministre de Salut andorrà: cal més temps i més vacunes per poder garantir un canvi d'escenari. I fins que aquest no arribi, cal seguir amb fermesa les recomanacions de seguretat per no donar cames al virus.