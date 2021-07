Andorra necessitarà un 10% més vacunats per aconseguir la immunitat col·lectiva

Andorra la VellaQuan a l’inici de la primavera la campanya de vacunació va començar a agafar cos, algunes autoritats assessorades pels experts en la matèria asseguraven que abans que acabés l’estiu la majoria de països europeus haurien aconseguit la immunitat de grup, el tipus de protecció col·lectiva contra el Sars-Cov-2 al qual s’arribaria, calculaven, amb un 70% de la població vacunable vacunada.

Mesos després, quan ja toquem el final de juliol i Andorra compta amb un 74% de la població major de 16 anys que ha rebut una primera dosis, i amb un 51% que ja té la pauta de vacunació complerta, vist el ritme actual de vacunació, aquesta immunitat s’aconseguiria, com bé auguraven els experts fa unes setmanes, abans que acabi l’estiu.

Fins a l’aparició de la variant delta. Aquesta mutació, que és predominant a Europa i que és molt més transmissible i contagiosa que les anteriors, ha obligat les administracions a buscar més protecció i a apujar el llindar de la immunitat de grup "a un 85% o un 90%" de gent vacunada o que hagi passat el virus.

"El percentatge del 70% és insuficient, necessitem una protecció més alta", ha afirmat la secretària de Salut Pública de la Generalitat catalana, Carmen Cabezas, en roda de premsa. Segons ha dit, malgrat que el percentatge del 70% és una "xifra clàssica per a qualsevol malaltia" per assolir la immunitat de grup, la variant delta és tan contagiosa que no n'hi ha prou amb aquest objectiu.

Segons ha explicat el cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Tomàs Pumarola, la variant delta ja representa el 88% dels casos de covid-19 a Barcelona –a Andorra calculen que estaria per sobre del 90%- i no només és la variant predominant sinó que està "desplaçant i eliminant la resta de variants". Aquest procés "extraordinàriament dinàmic" de les noves variants del virus, en què només "sobreviuen les que millor s'adapten", obre la possibilitat que aparegui una variant "amb una combinació de mutacions perfecte" que li permeti escapar-se de les vacunes. De moment, però, les vacunes protegeixen de la variant delta, sobretot en els casos de gravetat i hospitalització.

Aquesta setmana, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, explicava que “el desig seria vacunar més del 80% de la població vacunable”. L’arribada de la darrera remesa de vaccins Moderna han engrescat alguns reticents a registrar-se a la plataforma per rebre el remei. Des del ministeri calculen que s’arribarà a un 80 i escaig per cent dels majors de 16 anys vacunats.

Malgrat que des del Govern consideren “excel·lent” el percentatge de població que s’ha volgut vacunar, per complir amb la nova xifra a la qual obliga la variant delta encara caldria engrescar/convèncer un 10% més de ciutadans. Des del ministeri en prenen nota i a cada roda de premsa recorden la diferència d’infectats i d’ingressats, entre els ciutadans que s’han vacunat i els que no ho han fet. Temps tenen per engrescar-los fins que s’acabi la campanya de vacunació, a la tardor. Si és que abans d’aconseguir aquesta immunitat col·lectiva no ha aparegut una nova variant que esquivi la immunitat provocada per les vacunes.