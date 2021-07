Un 20% dels vacunats d'Andorra es reinfecta, però presenta una simptomatologia lleu

Andorra la VellaEl Govern ha reportat aquest dimecres 35 casos més per Covid que dimarts. Andorra ha diagnosticat 14.414 casos des de l'inici de la pandèmia, dels quals, n'hi ha 336 d'actius. La pressió sanitària es manté amb quatre ingressos a planta de l'Hospital de Meritxell i un pacient d'Andorra a l'UCI, que no requereix de ventilació mecànica. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest dimecres que també hi ha un altre pacient a l'UCI, un turista provinent de Barcelona, que sí que està ventilat mecànicament.

Dels pacients ingressats a planta, tres són persones no vacunades i l'altre, en el moment d'infectar-se havia rebut una de les dues dosis i encara no estava immunitzat. Pel que fa a un dels ingressos a l'UCI -el de la persona que no requereix de ventilació mecànica- havia rebut la pauta de vacunació complerta. Benazet ha atribuït aquesta infecció a un “fallo vacunal”, perquè “les vacunes protegeixen però no al 100%”. L'altre pacient ingressat a l'UCI, que sí està ventilat, havia rebut la monodosis de Janssen, però es va vacunar el 16 de juny i va presentar símptomes abans de les 4 setmanes.

De la resta de pacients diagnosticats al país, Salut ha comptabilitzat els darrers cinc dies una mitjana de 28 pacients, el 20% dels quals havien rebut la pauta de vacunació complerta. Per tant, des de Govern calculen que de cada 100 malalts, 80 són persones no vacunades i 20 sí que s'han administrat el vaccí i s'infecten, però amb símptomes lleus. “Com passa amb altres vacunes, les persones es poden infectar però tenen símptomes molt més lleus o són asimptomàtiques”, ha insistit Benazet en la importància de registrar-se a la campanya de vacunació del país per mirar de frenar els contagis.

Malgrat el “fallo vacunal”, Benazet ha insistit que l'actual brot, causat per la variant Delta, que ara mateix és la majoritària al país, afecta principalment la gent més jove, sobretot la franja d'entre els 16 i els 35 anys, perquè “són els que més tard s'han vacunat i els que més acostumen a interactuar socialment”. El dirigent ha afegit que la majoria de quadres d'infeccions per Covid en gent vacunada “són molt benignes” i la malaltia “es transmet molt menys que entre els no vacunats”.

Andorra compta amb un 74% de la població major de 16 anys que ha rebut una primera dosis, i amb un 51% que ja té la pauta de vacunació complerta. “El desig seria vacunar més del 80% de la població vacunable, i veiem que amb l'arribada de la darrera remesa de Moderna s'està registrant més gent. Calculem que estarem en un 80 i escaig per cent dels majors de 16 anys vacunats, i així seguirem vacunant fins a la tardor amb les vacunes que anirem rebent”, ha conclòs el ministre de Salut.