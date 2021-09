Andorra no té cap pacient ingressat per Covid

Escaldes-EngordanyL'hospital Nostra Senyora de Meritxell ja no té cap persona ingressada per coronavirus. Així es desprèn de les dades facilitades pel ministeri de Salut aquesta tarda, en les quals s'indica que tan sols hi ha 48 casos actius, amb la detecció d'un total de catorze nous positius des de la darrera actualització sanitària d'aquest divendres.

Els casos diagnosticats eleven la xifra total de persones que han contret la malaltia al país des de l'inici de la crisi sanitària a 15.069, i el nombre de recuperacions es troba en 14.891, després que durant el cap de setmana es donés l'alta a un total de disset pacients, entre ells les tres persones que hi havia ingressades a planta del centre mèdic escaldenc i el pacient a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

Quant a l'evolució de la campanya de vacunació al Principat, s'han administrat 97.967 vaccins, dels quals 51.160 corresponen a primeres dosis, 46.710 a segones i 97 terceres.