Andorra enceta el retorn a la feina i a les aules amb risc 0 de Covid

Andorra la VellaNou positius per Covid-19 registrats entre diumenge i dilluns, un sol cas, entre dilluns i dimarts, tretze infectats entre dimarts i dimecres... la temuda tornada de les vacances, de la qual epidemiòlegs i altres experts han alertat amb insistència, perquè s'han multiplicat les interaccions, s'han relaxat algunes mesures antiCovid i perquè la variant Delta encara campa majoritàriament pel Principat, arriba en un moment que el país té risc 0 de contagi, cosa que no es veia des de l'estiu passat. La diferència entre la 'rentrée' actual i la de l'any passat és que enguany hi ha un 67% de la població immunitzada. Un percentatge que creixerà en els propers dies perquè hi ha un 76% de la ciutadania major de 16 anys que ha rebut una primera dosi i 800 joves d'entre 12 i 15 anys que rebran la primera injecció el 9 de setembre.

Quins són els barems amb els quals treballa el Govern per calcular la situació de risc de contagi? El primer indicador és el nombre de casos nous per dia, que es calcula per mitjana setmanal i que situen el risc 0 quan són inferiors a 10. Les primeres línies d'aquest article reflecteixen aquest barem.

Un altre indicador que es té en compte és el nombre de casos nous per dia en persones menors de 50 anys. El risc 0 esdevé quan la mitjana és inferior a cinc, i durant la darrera setmana se n'ha registrat un, segons dades de la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas. En allò referit a dades epidemiològiques i transmissió, també intervé el percentatge de positivitat de les proves TMA, PCR i TRA a 7 i a 14 dies. Si bé és cert que durant l'estiu s'han practicat menys tests, el fet és que els resultats han estat inferiors a dos positius, segons càlculs dels dos períodes, una i dues darreres setmanes. Caldrà veure fins a on s'enfila aquest percentatge ara que es comença a cribrar la comunitat educativa i el sector serveis.

Finalment, les dades sanitàries i l'ocupació dels serveis assistencials també serveixen per calcular aquest nivell de risc. En aquest cas, tant el nombre d'ingressos a planta -igual o inferior a 4- com el d'ingressos a la Unitat de Cures Intensives -igual o inferior a 1- també es corresponen a aquest nivell 0 de risc.

I què significa estar a nivell 0 de risc? Doncs que hi ha pocs casos per Covid, pocs brots aïllats i que aquests estan controlats. Així encara Andorra la tornada de les vacances, tant laborals com escolars.