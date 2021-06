Andorra registra més altes que contagis de Sars-Cov-2

Andorra la VellaLes darreres dades epidemiològiques facilitades pel ministeri de Salut mostren com durant les darreres hores s'han registrat més altes de pacients (13) amb Covid-19 que no pas nous positius (8). D'aquesta manera, els casos totals des de l'inici de la pandèmia ja arriben fins als 13.813, dels quals 95 són actius (-5), mentre que les recuperacions s'eleven a 13.591.

Com ja és habitual, les defuncions es mantenen en 127, i no s'ha registrat cap nou ingrés a l'hospital. Pel que fa a la població escolar, hi ha sis aules sota vigilància activa -dues en total i quatre en parcial- i tres en vigilància passiva.

Quant a la campanya de vacunació, el Govern informa que des de l'inici del pla d'immunització a la població ja s'han administrat 48.032 vaccins, dels quals 34.226 corresponen a primeres dosis i 13.086 a segones. En aquest sentit, cal destacar que aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'ha convertit en el primer membre de l'equip de Govern en rebre la segona dosi de la vacuna d'AtsraZeneca.