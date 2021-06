L'hospital, lliure de Covid

Andorra la VellaDesprés de molts mesos, l'hospital Nostra Senyora de Meritxell no registra cap pacient ingressat, ni a planta ni a la Unitat de Cures Intensives (UCI), ja que aquest dijous s'ha donat d'alta el darrer que hi quedava, segons informa el ministeri de Salut. Tampoc hi ha cap ingrés a la planta Covid-19 habilitada al Cedre. En canvi, els casos actius s'han incrementat durant les darreres vint-i-quatre hores en cinc i tornen als tres dígits: un centenar.

Al mateix temps, les autoritats sanitàries han detectat 14 casos nous de coronavirus respecte a aquest dimecres, mentre que s'han produït nou recuperacions. El total de defuncions es manté 127. Pel que fa a la població escolar, hi ha 6 aules sota vigilància activa –2 en total i 4 en parcial– i 2 en vigilància passiva.

La campanya de vacunació continua a bon ritme i ja s'han administrat més de 46.000 vaccins, uns 1.600 més respecte a aquest dimecres. En concret, Salut ha administrat 33.375 primeres dosis i 12.834 segones. A partir del proper dilluns es començaran a vacunar els ciutadans inclosos en la franja d’edat dels 16 a prop dels 30 anys amb els vaccins de Pfizer que van arribar provinents d’Espanya.