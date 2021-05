Andorra se situa en xifres de l'agost passat i baixa dels 200 casos actius de Covid

Andorra la VellaEl Govern ha registrat en les darreres 24 hores 17 nous casos positius per Covid. Els casos actius se situen aquest dimecres en 197, una xifra, per sota dels 200, que no es registrava des de l'agost passat. “És una excel·lent notícia”, ha celebrat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. La pressió hospitalària també és baixa i es manté amb tres persones ingressades, una a planta i les altres dues a la Unitat de Cures Intensives, una d'elles requerida de ventilació mecànica. En l'àmbit educatiu, hi ha quatre aules amb tots els estudiants confinats i 10 classes amb algun alumne confinat.

El brot que va tenir origen en l'espectacle cultural de Sant Julià ha generat 23 persones diagnosticades de Covid. “També aquí es veu l'efecte tallafoc de les persones vacunades, perquè ha tingut menys afectació que altres brots passats”, ha dit el dirigent.

La taula de nivell de risc per Covid dissenyada pel Govern, on nivell 0 és 'sense risc' i nivell 4 és màxim risc, també reflecteix aquestes xifres baixes de transmissió. El nombre de casos per dia se situa a un nivell 1, el nombre de casos nous en persones de més de 50 anys registra dos casos diaris durant la darrera setmana: nivell 0. Durant la darrera setmana només s'ha diagnosticat una persona de més de 70 anys. La pressió del sistema sanitari: a planta, nivell 0 i a l'UCI, nivell 1.