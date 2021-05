Salut preveu tenir vacunada el 70% de la població al juny

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat durant la compareixença davant la comissió legislativa de sanitat que preveuen poder tenir al voltant del 70% de la població vacunable vacunada a finals de juny. Tot i que no ha volgut avançar cap data concreta, el titular de Salut ha comentat que aviat arribaran 10.000 dosis procedents de Portugal de la vacuna Janssen o AstraZeneca, a banda de les 18.000 dosis Pfizer provinents d'Espanya i les 24.000 Moderna de França. Amb el millor escenari possible, al juny es podria arribar a un 80% de població vacunada, i Benazet ha avançat que quan es tingui el 60% de la població immunitzada, no serà necessària la utilització de la mascareta als espais exteriors i amb reunions amb persones vacunades. A més, ha manifestat que al llarg de l'estiu també arribarà una nova remesa del projecte Covax amb vaccins Novamax o Janssen, ja que tenien compromeses amb el projecte de l'OMS les dosis suficients per cobrir el 50% de la població.

Benazet ha avançat que amb la pandèmia sempre hi ha un marge de sorpresa, però ha assegurat que la voluntat d'aquests països és "que tinguem les vacunes i les hàgim pogut administrar durant el mes de juny". En aquest sentit, des de l'executiu són "optimistes pel nivell d'immunització que tindrem a l'estiu i a la tardor". A més, des de Salut consideren que si s'envien totes les dosis acordades tant pel procediment per la UE com pel projecte Covax, es tindran més vacunes de les quines es necessitaran per vacunar al 100% de les persones vacunables. En aquest sentit, ha reiterat que fins al moment "no creiem que hàgim de vacunar els menors de 16 i ja veurem que passa en un futur". De fet, ha declarat que en el cas que Andorra tingui romanent de vacunes i no fos necessari revacunar, "les cediríem a un país que les necessiti" amb el criteri de corresponsabilitat, i el projecte Covax contempla aquesta possibilitat.

Pel que fa a la situació sanitària, actualment només resten tres pacients ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, un a planta i dos a la Unitat de Cures Intensives (UCI), un dels quals requereix ventilació mecànica. Així, el ministre ha indicat que des del mes d'agost la pressió hospitalària no era tan baixa, i això és gràcies a les vacunes. A més, el nombre de casos nous es va reduint, sobretot en persones grans. "A partir de finals de març comença a descendir l'edat dels nous positius fins a situar-se en aquests moments en una mitjana per sota dels 30 anys", ha declarat. "L'estratègia de vacunació que s'ha seguit en franges d'edat amb persones més grans i les més vulnerables ens ha funcionat bé", ha comentat el ministre, afegint que en aquests moments la vacunació es troba al voltant dels 43 anys. A més, quant als nivells de risc, la majoria es mouen ja entre el nivell 0 i el nivell 1, i per tant, "estem amb unes dades molt bones", ha insistit el ministre davant els consellers de la comissió.

Així mateix, el titular de Salut ha comunicat que ja hi ha un 41,3% de la població vacunable vacunada, i s'han administrat 27.613 primeres dosis i 4.704 segones. Pel que fa a la plataforma de vacunació, en aquests instants hi ha 43.297 persones inscrites. "Estem a una proporció al voltant del 68%, la qual és molt elevada i superior a la resta de països del voltant", ha dit. Amb aquesta esperança de tenir un nivell d'immunització elevat de cara a l'estiu, el ministre considera que l'oci nocturn podrà tornar a reobrir amb certa normalitat.

En les qüestions dels consellers, Benazet també ha estat preguntat sobre el certificat verd i la nova variant del virus de l'Índia. Quant al certificat verd, ha indicat que hi ha un grup de treball en contacte amb la Comissió Europa, el qual també manté relació França, Espanya i Portugal. "En principi la Comissió Europea no té intenció de posar-nos pals a les rodes i quan sigui vigent, no haurem de tenir problemes", ha insistit el ministre, afegint que en una fase inicial aquest certificat haurà de ser en paper i amb un codi QR i que més endavant estan treballant amb una aplicació que tindrà totes les dades respecta la relació amb la Covid-19. A més, ha afirmat que mentre el certificat andorrà no estigui reconegut, tant Espanya com França i Portugal "estan disposats a expedir el reconeixement del nostre certificat". Pel que fa a la nova soca de l'Índia, ha comentat que consideren que s'estarà protegit amb les vacunes que s'estan utilitzant, ja que la Covid-19 és un virus molt petit, les mutacions que fa són mínimes i l'estructura del virus no canvia molt.

Programa psicològic per la Covid-19

Després que aquest dilluns anunciés algun malentès amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra, durant la compareixença el ministre ha reconegut l'important paper que van tenir els psicòlegs en la primera onada de la pandèmia i ha assegurat que també "ens quedarem amb aquest record en aquesta nova fase de tractar a les persones afectades per la pandèmia" amb el nou programa de l'executiu, que entrarà en funcionament a finals d'aquesta setmana o a inicis de la vinent. "Molts psicòlegs s'estan apuntant als convenis" i tenen la voluntat de participar en el programa, ha afegit el ministre.

Finalment, Benazet també ha estat qüestionat sobre el nou pla director del transport sanitari i ha avançat que en breu sortirà el concurs pel transport sanitari assistit, i que per altra banda, el del transport no assistit i social sortirà més endavant.