Andorra es vacuna al mateix ritme que Europa

Andorra la Vella“Ho hem d'analitzar amb una visió de dir que és un fet extraordinari, és a dir, que els darrers dies de desembre i els primers de gener s'hagi començat a vacunar és gràcies a un avanç de la ciència, darrera del qual no hi ha les cadenes de producció preparades per abastir la població mundial”, ha contextualitzat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la problemàtica amb què s'estan trobant els estats membres de la Unió Europea pel retard en la producció i distribució de les remeses de vacunes per part de les farmacèutiques involucrades.

“Les farmacèutiques productores estan establint contractes amb farmacèutiques més petites per ampliar les cadenes de producció i poder abastir tota la població. Europa té vacunes, amb algunes excepcions com el Regne Unit, per vacunar al voltant del 2% de la població. Nosaltres, després de la primera remesa, arribarem a l'1,7%; Noruega, que s'abasteix de Suècia, està sobre l'1 i escaig per cent de la població”, ha exposat el dirigent, per aclarir que, malgrat les incerteses i els retards, “Andorra es vacuna en el mateix percentatge de població que la resta d'Europa”.

L'única excepció continental és el Regne Unit, perquè és productora de la vacuna d'Oxford, i té un percentatge més alt de població vacunada en aquesta primera onada. Pel què fa a l'arribada de vaccins provinents de França, “quan estiguin en disposició ens les enviaran, però no puc saber ara mateix quina quantitat serà, tot i que segur que serà el mateix percentatge que la resta de països”.

Benazet ha afegit que, a banda de les vacunes que vindran dels països veïns, hi ha les del projecte europeu Covax, del qual Andorra forma part, i que durant el primer trimestre de l'any abastirà el Principat amb 26.400 vacunes. Tot plegat, perquè a l'estiu s'hagi immunitat el 60% de la població.