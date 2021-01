Brussel·les reclama a AstraZeneca accés a les vacunes produïdes al Regne Unit

Brussel·lesBrussel·les reclama a AstraZeneca accés a les vacunes produïdes al Regne Unit. Arran de la reducció en les entregues previstes pel febrer i el març, la Comissió Europea (CE) exigeix a la companyia que les plantes britàniques també entreguin dosis a la UE. AstraZeneca justifica el retard en les entregues per problemes de "rendiment" a la planta belga. "No hauríem firmat un contracte per abastir-nos només amb una planta de producció", afirmen fonts comunitàries que asseguren que el contracte preveu l'aprovisionament amb dues plantes britàniques, una belga i una alemanya. Amb tot, la Comissió Europea i la companyia es tornaran a reunir aquest dimecres per internar superar la disputa.

"Volem trobar una solució amb la companyia", remarquen fonts comunitàries. Conscients que un litigi als tribunals pot trigar anys, a Brussel·les estan centrats a negociar amb la farmacèutica un augment de les entregues per als pròxims mesos.

La Comissió Europea no es creu els arguments aportats per AstraZeneca sobre la planta de Bèlgica i exigeix a la farmacèutica que detalli millor quins són els problemes. A més, demana que les plantes al Regne Unit també abasteixin els països de la Unió Europea.

Preguntat en una entrevista aquest dimecres a diversos mitjans europeus per la possibilitat d'exportar a Europa vacunes produïdes al Regne Unit, el conseller delegat AstraZeneca, Pascal Soriot, afirma que tenen un compromís previ amb el govern britànic, que es va implicar abans amb la recerca d'Oxford. "Tan bon punt hi hagi un nombre suficient de vacunacions al Regne Unit, podrem utilitzar el centre de producció per ajudar a Europa també", apunta.

Des de Brussel·les insisteixen que la cadena de subministrament britànica no està "separada" de la dels països de la UE. "Almenys no consta així en el contracte", puntualitzen les fonts que acusen AstraZeneca de "segregar" la producció entre la UE i el Regne Unit.