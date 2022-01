Aquest dimarts es comencen a recuperar els resultats de les proves TMA fetes el dia 14

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha hagut de sortir aquest dimarts al pas de les informacions i comentaris d’aquests darrers dies, provocats arran d’una màquina espatllada de proves TMA que ha fet endarrerir fins a quatre dies els resultats de les mateixes. El dirigent ha explicat que l’aparell es va fer malbé perquè “l’hem fet treballar durant 24 hores per culpa de la incidència elevada de la variant òmicron”. “Com ha passat arreu d’Europa, la casuística és tan enorme que aquestes màquines estan en una situació d’estrès constant. És aquest col·lapse, que ha fet treballar aquestes màquines dia i nit, fins que una d’elles s’ha espatllat”, ha explicat el ministre. L’aparell ja torna a funcionar des de les 22h d’aquest dilluns i, de manera progressiva, s’aniran recuperant els resultats de les proves que s’han fet des del passat dia 14, que és quan va fallar. Entre la tarda i nit d’aquest dimarts començaran a donar resposta a unes 300 o 400 proves realitzades el mateix dia 14. I cada dia s’aniran recuperant els resultats pendents dels dies 15, 16 i 17.

El ministeri de Salut preveu recuperar la normalitat temporal per rebre el resultat de les TMA al llarg dels pròxims dies i modifica els protocols en cas de contactes per evitar col·lapsar els diagnòstics. Ho ha manifestat en roda de premsa aquest dimarts el ministre de la cartera sanitària, Joan Martínez Benazet, qui ha indicat que l'avaria a la màquina es va solucionar dilluns al vespre i torna a estar completament operativa, tot recordant que el retard més notable en la notificació de resultats es va produir a partir del divendres 14 de gener.

En relació amb les proves pendents de rebre el resultat, Benazet ha apuntat que a partir d'aquest dimarts es començaran a donar els diagnòstics a les persones que es van realitzar la prova divendres passat i que "en els pròxims dies s'anirà escurçant l'entrega dels resultats", amb la voluntat, si no hi ha cap imprevist més, que es recuperi la notificació en un termini d'entre 12 i 24 hores després de dur a terme el test. En aquest sentit, i amb l'objectiu d'evitar nous col·lapses, el ministeri, juntament amb el Col·legi de Metges, ha modificat els protocols en cas de contacte d'un positiu, tot recolzant-se en els tests ràpids d'antígens, els quals des de fa unes setmanes també serveixen com a prova diagnòstica si es fan en un lloc oficial, com és l''stop lab', un laboratori o una farmàcia.

(seguirà ampliació)