Aquests són els costos del concert de Melendi

Andorra la VellaEl concert estrella de la festa major d’Andorra la Vella serà el de Melendi, tal com ha anunciat el comú d’Andorra la Vella aquest dimarts. I portar l’artista a la festa tindrà un cost de 186.124 euros, tal com surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Així, d’aquesta suma 186.124 euros corresponen al caixet de l’artista i 62.124 euros són el que costa la producció del concert, que tindrà lloc el dilluns de festa major, 7 d’agost, a l’envelat de l’antiga plaça de Braus.

Cal recordar que el pressupost que la corporació comunal destina a la festa major és de 350.000 euros i que s’han programat una quarantena de propostes, per a tots els públics. A més de Melendi, hi actuaran grups com Gertrudis o Buhos. Totes les actuacions, excepte la de l’artista asturià, seran gratuïtes. Les entrades per veure Melendi tenen un cost de 20 euros i es posen a la venda aquest mateix dimecres a la pàgina web del comú d’Andorra la Vella.