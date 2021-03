Arrenca el primer repte de la campanya 'Fes-t'ho mirar!'

Andorra la VellaL'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) i Vall Banc enceten aquest dimecres el primer repte de la campanya 'Fest-t'ho mirar!', amb una setmana dedicada a la divulgació i a la detecció precoç del càncer de còlon amb motiu del Dia Mundial de la malaltia, que se celebra aquest 31 de març.

Així doncs, l'acció consta de dos components principals. D'una banda, Andorra Televisió emetrà un espot que, amb un to humorístic però amb un llenguatge molt directe, recalcarà la importància de la detecció precoç, que per a aquest tipus de càncer augmenta la probabilitat de supervivència en un 90%. D'altra banda, tant al web d'Assandca com a les xarxes socials d'ambdues organitzacions s'ha publicat un menú complet per a set dies (amb esmorzar, dinar i sopar) de la mà de la dietista Marta Pons, en el qual es proposa un model de dieta a seguir per prevenir la malaltia.

Assandca i Vall Banc animen a la ciutadania a acceptar el repte de fer aquest menú durant aquests set dies. Les dates, en plena festivitat de Setmana Santa, no hi ajuden, però no s'ha volgut posposar perquè el temps és un factor clau, afirmen.

Els factors de risc del càncer de còlon són principalment els antecedents familiars, la detecció de pòlips a l'intestí, el consum d'alcohol i l'edat. Per això es recomana que, un cop complerts els 50 anys, dones i homes es facin una prova per detectar-lo, que consisteix habitualment en una colonoscòpia. Un altre factor de risc és un consum elevat de carns vermelles i en conserva, mentre que una dieta rica en fruita i verdura té un efecte protector.

'Fes-t'ho mirar!' és una campanya anual repartida entre quatre dates clau, cadascuna vinculada amb un tipus de càncer. Després de la dedicada al càncer de còlon, que porta per títol 'Fes-te una colonoscòpia', es farà una acció amb motiu del Dia mundial del càncer de pròstata (11 de juny), una altra coincidint amb el Dia del càncer de mama (19 d'octubre) i una última per al Dia del càncer de pulmó (17 de novembre).

Campanya contra el càncer de còlon. Assandca