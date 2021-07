Arriben al país les primeres 15.000 dosis d'AstraZeneca provinents de Portugal

Andorra la VellaAquest dijous al matí han arribat al país les primeres vacunes de la remesa que enviarà Portugal. Es tracta de 15.000 dosis d'AstraZeneca que ja es troben a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on seran preparades per a la seva administració. Cal recordar que l'enviament de vacunes de Portugal a Andorra va ser anunciada durant la celebració de la Cimera Iberoamericana al mes d'abril.

Així, es recorda que l’executiu té diferents vies obertes per aprovisionar-se de vacunes contra la Covid-19: d’una banda, mitjançant els acords administratius signats amb França, Espanya i Portugal i que permeten subministrar-se i traslladar vaccins a través d’aquests països –aquesta opció s’emmarca en les vies previstes perquè els estats tercers europeus puguin rebre la vacuna al mateix ritme i de manera coordinada amb la resta d’Estats de la Unió Europea–.

D’altra banda, el Principat també va signar l’acord, l’estiu 2020, per adherir-se al projecte Covax, que assegura mitjançant el sistema de compra GAVI que tots els participants reben en igualtat de condicions –mateix preu, temps de distribució, etc.– les dosis.

Actualització sanitària

El Govern informa que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 14.050 persones (29 més que dimecres) i es registren un total de 13.760 altes (tres més). El total de defuncions fins a la data és de 127.

Actualment hi ha 163 casos actius, 26 més que fa tot just 24 hores. Continua sense haver-hi cap persona ingressada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, ni a planta ni a l’UCI. Tampoc hi ha cap ingrés a la planta Covid-19 habilitada al Cedre. Pel que fa a la població escolar, queda una aula sota vigilància activa total i una en vigilància passiva. Pel que fa als vaccins contra la Covid-19, des de l’inici del pla de vacunació ja s’han administrat 72.255 dosis –43.034 primeres dosis i 29.221 segones–.