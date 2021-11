Assandca se centra ara en la lluita contra el càncer de pulmó

Escaldes-EngordanyDesprés de les campanyes dedicades als càncers de còlon, pròstata i mama, l'Associació andorrana contra el càncer (Assandca) dedica la quarta i darrera de l'any al de pulmó, "el més mortífer i dels més estesos", tal com ha recordat el president de l'entitat, Josep Saravia. D'aquesta manera, entre el 17 i el 23 de novembre es durà a terme aquesta acció de "prevenció i detecció precoç" a través de la qual, cada dia, es plantejarà un repte, entre els quals el més important evitar fumar o deixar de fer-ho si és que ja es té aquest hàbit adquirit.

Tal com ha comentat Saravia, la campanya se centra en la difusió d'hàbits saludables, entre els quals, com s'ha esmentat, deixar de fumar, però també s'incidirà en els beneficis de la pràctica esportiva o de l'alimentació. Aquesta acció torna a comptar amb el suport de Vall Banc. Tal com ha posat en relleu el director general de negoci de l'entitat, Sergi Martín, la campanya que ara s'inicia té per objectiu "sensibilitzar sobre la malaltia i posar l'accent sobre la detecció precoç". Ha recordat que col·laboren amb Assandca des del 2017 i que estan "orgullosos" d'aquesta cooperació, sobre la qual no ha volgut pronunciar-se en un futur, tenint en compte el procés de compra per part de Crèdit Andorrà. "Estem molt contents d'ajudar Assandca a trencar tabús", ha conclòs.

Saravia ha manifestat que la campanya anterior, la que es va dedicar al càncer de mama, ha tingut molt bona acollida i que hi va haver 13.000 entrades a l'enllaç de la campanya, 3.000 de les quals per a les receptes i 9.000 per veure el cartell. "Ha tingut una acceptació força important", ha subratllat Saravia. D'aquesta manera, ha remarcat que si s'agafa la població de dones d'entre els 25 i els 60 anys, significa que les 13.000 persones que van consultar la campanya són "la meitat de les dones" del país en aquesta franja d'edat. "Ha estat una campanya molt eficaç" ha valorat.

Quant a l'impacte del càncer de pulmó, Saravia ha lamentat que no hi hagi dades i ha manifestat que per al ministeri de Salut hauria de ser "vital" tenir aquestes xifres.

El president d'Assandca ha manifestat que amb la campanya que ara comença el que es pretén és "donar una petita empenta" perquè la població es conscienciï sobre la importància d'un canvi d'hàbits.