AstraZeneca: els infreqüents casos de trombosi augmenten minsament a mesura que disminueix l’edat del vacunat

Andorra la VellaEspanya administra aquests dies segones dosis contra el SARS-CoV-2. Les autoritats demanen que, ara que poden triar, les persones que han de rebre el segon vaccí es posin els remeis anomenats ARN Missatger, que són Pfizer i Moderna, en comptes de la vacuna anglosueca, encara que fos la primera dosi que els van posar, perquè diuen que les primeres immunitzen millor contra les diferents mutacions del coronavirus. Ara que ja s’ha vacunat una part important de la ciutadania, també es poden començar a obtenir xifres de les afectacions que provoquen les vacunes.

La combinació de vacunes i, per tant, la priorització de Pfizer per sobre d'AstraZeneca busca, afegeixen les autoritats espanyoles, evitar els infreqüents casos de trombosi relacionats amb la vacuna anglosueca, que a Espanya són una vintena entre confirmats i sospitosos. És a dir, 0,5 casos per cada 100.000 dosis posades. D'aquests casos, quatre vacunats han mort i un cinquè està en estudi. La freqüència d'aquests casos de trombosi augmenta a mesura que baixa l'edat: s'han identificat 14 episodis per milió de persones de 30 a 39 anys, 12 en el tram de 40 a 49 anys i només 2 en més grans de 60 anys, segons dades de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

Tot i que AstraZeneca és "segura i eficaç", com defensa l'Agència Europea de Medicaments, des del ministeri espanyol insisteixen que és preferible donar Pfizer com a segona dosi ara que hi ha disponibilitat de vacunes amb l'objectiu d'evitar una mort per milió de vacunats. Subratllen, a més, que aquesta "no és ni la primera ni l'última" vegada que s'aposta per combinar vacunes de diferents marques, com ja es fa per a malalties com l'Ebola o el papil·loma humà. També conclouen que les vacunes d'ARN missatger com Pfizer o Moderna són més "adaptables i efectives" davant les variants que van sorgint i que "amb tota probabilitat" moltes de les persones vacunades amb AstraZeneca i Janssen "acabaran rebent una dosi de les altres".

Ara bé, tot i les recomanacions, a Catalunya, el 87% dels 4.603 treballadors de col·lectius essencials que es van vacunar aquest dijous van optar per completar la pauta amb AstraZeneca, segons informa el departament de Salut. En total són 4.006 persones les que van triar el preparat anglosuec per a la seva segona dosi, malgrat les indicacions del Consell Interterritorial, que va decidir que aquest col·lectiu havia de rebre per defecte la vacuna de Pfizer. Tot i això, la persona a qui se li ha d'administrar la dosi pot demanar repetir amb AstraZeneca. I així ha estat en la major part dels casos.

Andorra, que la setmana vinent rebrà una remesa d’AstraZeneca provinent de França, té una política d’administració harmonitzada amb l’Agència Europea del Medicament i l’OMS, que no discriminen en l’aplicació de vacunes per franja d’edat. Al Principat, a més, s’aplica la mateixa marca en les dues dosis.