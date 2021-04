Janssen paralitza el llançament de la seva vacuna a Europa

Disponible en: cat

cast

eng

Brussel·les / LondresNou entrebanc en la campanya per immunitzar la ciutadania europea. La farmacèutica Jonhson&Johnson (Janssen en la seva filial europea) ha paralitzat per ara el llançament de la seva vacuna contra el coronavirus a Europa després que les agències sanitàries nord-americanes hagin demanat aturar la vacunació amb aquest fàrmac per sis casos de trombosi rara desenvolupats en persones que havien rebut el fàrmac. La companyia ho ha anunciat a través d'un comunicat.

La vacuna de Janssen és una de les esperances per accelerar una campanya endarrerida pels incompliments d'AstraZenca perquè és fins ara l'única solució aprovada monodosi i havia de començar a arribar aquesta setmana. En total, durant el segon trimestre s'esperaven 55 milions de dosis.

Els casos que han alertat les autoritats sanitàries nord-americanes són dones d'entre 18 i 48 anys que havien estat immunitzades feia menys de dues setmanes: una ha mort i una altra està hospitalitzada en estat crític. Fins ara prop de set milions d'estatunidencs han rebut aquesta vacuna i nou milions de dosis més s'han enviat a altres països, segons les dades del Centre de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units.

Els símptomes dels problemes de trombes detectats als Estats són "molt similiars" que els reportats a Europa amb lpacients que a vacuna d'AstraZeneca, ha dit aquesta tarda, en conferència de premsa virtual, el doctor Peter Marks, Director del Centre d'Avaluació i Investigació Biològica, de la Food and Drug Administration (FDA), el regulador dels Estats Units. Es tracta de la combinació "extremadament rara" de la Trombosi del si trombosi de si venós cerebral amb una baixada de plaquetes

Tot i aquest reduït nombre de casos si es compara amb el volum total de població vacunada, la FDA i el Centre de Prevenció i Control de Malalties (CDC) dels Estats Units han publicat un comunicat en què recomanen aturar la vacunació "per precaució". "Tenim constància d'un transtorn extremadament rar que afecta persones amb coàguls de sang en combinació amb plaquetes baixes en un nombre reduït de persones que han rebut la nostra vacuna", diu el comunicat de la companyia que justifica així la paralització de les entregues a Europa: "Hem estat revisant aquests casos amb les autoritats sanitàries europees. Hem pres la decisió de retardar proactivament el llançament de la nostra vacuna a Europa".

L'EMA ja investigava els casos de trombosi

La setmana passada l'Agència Europea del Medicament (EMA) ja va anunciar que estava analitzant quatre casos de trombes rars i els seus possibles vincles amb la solució de Janssen als Estats Units, però aquest dimarts, després de conèixer la decisió de la farmacèutica, l'Agència reitera que per ara "no està clar" que hi hagi un vincle i no creu que sigui necessari desaconsellar-ne la vacunació mentre s'estudia. El regulador europeu insisteix que comunicarà els resultats de l'avaluació quan tingui les conclusions, però manté fins ara un posicionament idèntica a la que va adoptar quan van detectar-se els primers casos de trombosi amb la vacuna d'AstraZeneca.

De fet, després d'analitzar desenes de casos de trombosi greu en persones immunitzades amb la solució d'Oxford, l'EMA ha conclòs que es pot tractar d'un efecte secundari molt rar però que la vacuna és segura perquè els beneficis superen de llarg els riscos. El problema més immediat que ha provocat aquesta conclusió de l'EMA és una disparitat de criteris d'edat en diferents països europeus que han decidit limitar (o no) l'ús d'aquesta vacuna en funció de grups d'edat tenint en compte que la majoria dels casos de trombosi es donen en persones de menys de 60 anys.

Ara doncs, tant els investigadors nord-americans com l'EMA examinen si hi ha una relació entre la vacuna de Janssen i els episodis de trombosi i determinaran si es manté l'autorització de l'ús de la vacuna o si es limita a determinats col·lectius.

ant la vacuna de Janssen com la d'AstraZeneca comparteixen el mateix tipus de tecnologia. En aquest sentit, l'investigador de la UOC i de la Universitat de Leicester, al Regne Unit, Salvador Macip ha comentat instants després de conèixer la decisió de les autoritats sanitàries nord-americanes que "és esperable que vacunes que utilitzen la mateixa tecnologia tinguin problemes similars. Seria interessant veure dades de Sputnik [V, la vacuna russa] i CanSino [una de les vacunes xineses] també per saber si és real. En tot cas, la freqüència és molt baixa i segueix sent més segur vacunar-se".

Què farà Espanya?

Les primeres dosis de Janssen justament està previst que arribin a l'Estat demà dimecres a primera hora del matí i que es destinin inicialment a donar un impuls a la vacunació en la franja d'edat entre 70 i 79 anys, perquè amb una dosi n'hi ha prou. Quan li han preguntat sobre si la decisió dels Estats Units podria aturar la implantació de la vacuna a Espanya, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que desconeixia la informació de les autoritats sanitàries nord-americanes però ha puntualitzat que "totes les vacunes que s'estan subministrant a la població espanyola, l'europea i també nord-americana, compleixen totes les garanties i tota la seguretat".

"L'anàlisi del risc i el benefici és absolutament a favor del benefici", ha afegit en roda de premsa, i ha apuntat que aquesta mena d'aturades demostren les "garanties del mateix procés de vacunació", cosa que ha volgut posar en valor, com en el cas d'AstraZeneca. "Quan hi ha aquests episodis cal frenar, veure d'on provenen, entendre'ls i prendre una decisió", ha detallat, i ha recordat que l'Agència Espanyola del Medicament estava rebent informació diària des del principi del procés de vacunació sobre possibles efectes secundaris, informa Mariona Ferrer i Fornells.