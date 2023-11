Avís groc per ventades de fins a 100km/h

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic d’Andorra ha comunicat que increment del vent ha portat “a activar l’avís groc des d’aquest vespre-nit fins demà al migdia per ràfegues que puntualment poden arribar als 70 km/h als fons de vall i als 100 km/h als cims”. Es demana precaució tant a la carretera com a la muntanya per aquesta previsió de fort vent que s’allargarà com a mínim fins demà. Hi ha precipitacions de neu previstes que passaran dels 2.100 als 1.800 metres, tot i qu eno es preveu que siguin abundants.