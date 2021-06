Baixen del centenar els casos actius per Covid al país

Andorra la VellaL'afectació del coronavirus a Andorra continua dia rere dia a la baixa. Entre les notícies més positives d'aquest dijous, segons informa el Govern, destaca que els casos actius ja baixen del centenar, concretament se situen en 98, i Salut només ha detectat 8 nous positius durant les darreres hores, per la qual cosa el nombre de casos totals des de l'esclat de la pandèmia s'eleva fins als 13.752.

Així mateix, les recuperacions ja arriben a les 13.527 després que una vintena de persones hagin estat donades d'alta des d'aquest dimecres. Les defuncions, sortosament, es mantenen en 127.

Pel que fa a la resta de dades continuen sent similars a les anunciades fa 24 hores pel titular de Salut, Joan Martínez Benazet. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell resten 4 pacients ingressats a planta i no hi ha cap cas ni a la Unitat de Cures Intensives (UCI) ni a la planta Covid del Cedre. Quant a la població escolar, hi ha 2 aules sota vigilància activa parcial i 5 en vigilància passiva.

Finalment, pel que fa als vaccins contra la Covid-19, dimecres van administrar-se 1.293 vacunes. Aquesta dada representa que des de l'inici del pla de vacunació ja s'hagin inoculat fins a 38.551 dosis.