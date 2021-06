El protocol per a l'oci nocturn espanyol en el qual es pot emmirallar l'andorrà

Andorra la VellaBars oberts fins la mitjanit, bodes, batejos i comunions multitudinaris i fins i tot un estiu sense mascaretes en espais públics. Des d'aquest dijous, l'alleugeriment d'algunes mesures antiCovid decretades des de fa mesos fa que molts sectors comencin a veure la llum al final de l'epidèmia. Però n'hi ha un que encara és a la foscor. Representants de l'oci nocturn, que continua pràcticament tancat des de fa un any i mig, es reuneixen aquest dijous amb dirigents del ministeri de Salut per mirar de traçar un full de ruta que els acosti a la resta de sectors, que ja es comencen a recuperar de tanta inactivitat. És previst que la trobada serveixi per plantejar protocols i mesures per tal de garantir la reobertura d'aquests espais durant l'estiu, si la situació epidemiològica és favorable.

A Espanya, tot i que la situació epidemiològica és força pitjor que l'andorrana, ja fa dies que tenen el protocol enllestit. Aquest dimecres l'han apuntalat, amb un nou document que detalla les mesures de la desescalada en l'oci nocturn i la restauració -obligatòries a tot l'Estat-. Algunes comunitats, com Catalunya, que ja tenien preparat el seu, han rebutjat la reglamentació espanyola. En tot cas, i a manca que es resolgui aquest conflicte competencial, expliquem algunes de les mesures previstes en el document que el Govern espanyol vol fer complir a totes les comunitats.

Segons l'acord d'aquest dimecres, s'estableixen diferents nivells de risc, que van des del zero (nova normalitat) al quatre (risc molt elevat), que marcaran quines mesures es poden anar relaxant. L'acord, que es començarà a aplicar quan es publiqui al BOE, estarà vigent fins que el 70% de la població estigui vacunada i totes les persones de més de 50 anys immunitzades. Serà d'obligat compliment per a totes les comunitats autònomes.

Quan la incidència baixi, els bars i restaurants podran obrir fins a la una de la matinada, mentre que per a les discoteques l'hora de tancament es fixa a les dues, però es permetrà allargar l'horari fins a les tres si la incidència baixa al nivell 1, i amb un aforament al 50%. Sempre que el territori estigui en nivell zero de risc, o a nivell 1, als locals d'oci nocturn i discoteques es permetrà el consum de begudes i aliments, tant a l'interior com a l'exterior, però sempre amb el client assegut i amb una separació entre les cadires de diferents taules d'almenys 1,5 metres. Si el nivell de risc és de 3 o 4, les discoteques no es podran obrir.

També s'estableix la prohibició de fumar a la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres.