Bars i cafeteries podran obrir ininterrompudament fins la mitjanit

Andorra la VellaDonada la dinàmica positiva en relació a l'afectació de la pandèmia, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat aquest dimecres un alleugeriment de mesures decretades per minimitzar l'impacte del SARS-CoV-2. Bars i cafeteries podran servir ininterrompudament des de les 7 del matí i fins la mitjanit. Es podran agrupar fins a vuit persones per taula a les terrasses, i sis a l'interior.

Seguiment de l’evolució de la pandèmia

Gràcies a la dinàmica positiva de les dades sanitàries dels darrers dies i tenint en compte que el 41% de la població vacunable ja ha rebut una dosi del vaccí contra la Covid-19, el ministeri de Salut ha anunciat que a partir d'aquest dijous es permet l'obertura dels bars i cafeteries entre les 7 hores i la mitjanit de manera ininterrompuda. A més a més, tal com ha explicat el ministre Joan Martínez Benazet, s'augmenta fins a 8 el límit de persones que poden agrupar-se per taula a les terrasses, tot i que es manté en 6 pel que fa a espais interiors, i s'elimina l'obligatorietat de dur a terme un registre dels clients en les terrasses dels establiments. Així mateix, les sales de joc també podran obrir fins a la mitjanit, i en relació amb els locals d'oci nocturn, ha manifestat que està prevista una reunió dijous on es plantejaran protocols i mesures per tal de garantir la reobertura d'aquests espais durant l'estiu si la situació epidemiològica és favorable.

A banda d'aquestes mesures de relaxament, el Govern també permet a partir de dijous que l'aforament en celebracions d'esdeveniments com bodes, batejos o comunions pugui ser de fins a 100 persones en espais interiors i de 200 en exteriors, permetent, a més, que a les taules hi pugui haver un màxim de deu persones. Per tal que així sigui, però, caldrà presentar un protocol específic que haurà de validar el ministeri de Salut. En cas que sigui favorable, també s'autoritzarà el ball, tot i que s'haurà de fer amb mascareta. Quant a les reunions familiars, d'amics o de treball, s'augmenta de 6 a 10 el nombre de persones que poden reunir-se, mentre que pel que fa al tanatori i les sales de vetlla s'augmenta de 6 a 8 les persones que poden coincidir en una sala.