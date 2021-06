Dijous comença l'administració de 7.200 primeres dosis d'AstraZeneca

Andorra la VellaAquest dimarts a la tarda ha arribat al Servei de Farmàcia de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell la remesa de 1.200 vials –12.000 dosis– d'AstraZeneca provinents de França. La cap del servei, la doctora Elvira Gea, ha explicat que serviran per vacunar 7.200 persones amb les dues dosis. De manera que ja s'han activat les notificacions, via SMS, perquè la població de 42 anys en avall, juntament amb les persones majors d'aquesta edat que fa més de sis mesos que van passar la malaltia, se citin al centre de vacunació de l'antiga plaça de braus d'Andorra la Vella per començar a vacunar-se.

És previst que a l'inici de la setmana vinent arribin més lots, una remesa de Pfizer provinent d'Espanya, el 7 de juny, i una altra de Portugal, que no té data concreta d'arribada. Recordem que les autoritats andorranes van sol·licitar a les franceses un canvi de marca de les vacunes que havien d'arribar, de Moderna a AstraZeneca, pel bloqueig de la farmacèutica que havia de distribuir les primeres. Feia un mes que s'esperava l'arribada del lot de Moderna, i vist el retard el Govern va considerar prioritzar la immediatesa en la disponibilitat d'AstraZeneca per començar a vacunar la població que encara no s'ha administrat cap vacuna.