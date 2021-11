Benazet no revela si els quatre ingressats per covid estan, o no, vacunats

Andorra la VellaAndorra recula en allò que refereix a les conseqüències provocades pel Sars-Cov-2. El Principat torna a estar en la situació pandèmica del juliol, ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, per comparar el repunt de casos actual que viu el país amb la situació que hi havia a l'inici de l'estiu, quan encara no hi havia un percentatge alt de població amb la pauta de vacunació complerta. El repunt de casos actual, que no arriba a ser una cinquena onada, es deu, principalment, a la transmissió del virus entre persones que no estan immunitzades, aixó es correspon amb el segment de població més jove. Segons reporta Salut, aquest dimecres hi ha quatre pacients ingressats a l'Hospital de Meritxell, un dels quals requereix ventilació mecànica. Benazet, però, no ha volgut especificar si els ingressats són, o no, persones vacunades. “Queda clar que la lluita contra la covid és bàsicament la vacunació i que hi ha evidència científica que les persones vacunades s'infecten menys i transmeten menys el virus, però per confidencialitat, perquè aquest és un país petit, prefereixo no revelar si les persones ingressades han rebut, o no, la vacunació”, ha argumentat.