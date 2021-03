Benazet fa oficial la immersió d'Andorra a la quarta onada de la pandèmia

Andorra la VellaParaula de ministre, en aquest cas de Salut, Joan Martínez Benazet, ha fet oficial aquest dilluns que Andorra, pel nombre de casos i la casuística, ja es troba immersa en la quarta onada de la pandèmia provocada pel Sars-Cov-2. El dirigent ha explicat que l'actual, amb un repunt de positius registrats cada dia i un increment de la pressió hospitalària, “és un moment molt crític”, i més si es té en compte la festivitat escolar durant 10 dies i la Setmana Santa, quan es preveu un increment de les interaccions socials que probablement es tradueixi en un augment encara major dels contagis que provoca la soca britànica del coronavirus, que és “més agressiva i simptomàtica”.

Martínez Benazet ha demanat "prudència" als ciutadans durant aquestes vacances de Setmana Santa, perquè "estem en un moment crític i delicat" motivat per la variant britànica, que afecta en un 67% dels casos al Principat, i que presenta una "major agressivitat, letalitat i simptomatologia" en els pacients. En la roda de premsa d'actualització sanitària d'aquest dilluns, Benazet ha reclamat que, malgrat que la situació a l'hospital és "estable", les persones que es desplacin o participin d'activitats diverses no es barregin amb altres bombolles de convivència i ha requerit una especial cura a les persones vacunades amb la primera dosi. Al mateix temps, el ministre ha explicat que Andorra hauria entrat a la quarta onada, però que es podria contenir sobretot gràcies a la vaccinació de la gent gran. "Queda poc, així que demanem un esforç final, sobretot en les reunions d'amics i familiars en àmbits privats, on es produeixen més contagis que no pas a bars o restaurants, on les mesures es compleixen", ha puntualitzat.

Pel que fa a les dades, es mantenen força estables en els darrers dies. Aquest dilluns s'han comptabilitzat 38 positius més en relació a aquest diumenge, amb 40 noves altes i dos pacients actius menys, unes xifres que situen la taxa de reproducció per sobre d'1, en concret a 1,24. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 25 persones ingressades, dues més que aquest diumenge, amb 17 pacients a planta (+3) i 8 (-1) a la Unitat de Cures Intensives (UCI), set d'ells (-1) amb ventilació mecànica. Quant a la població escolar, Salut ha informat que 30 aules estan sota vigilància activa –12 en total i 18 en parcial– i 51 en vigilància passiva.