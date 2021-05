Benazet responsabilitza el Col·legi de Psicòlegs del retard en l'inici del programa d'atenció Covid

Andorra la VellaAquesta setmana s'havia d'iniciar el programa específic d'atenció psicològica en el marc de la Covid-19 per a totes aquelles persones majors de sis anys, però de moment no ha estat així perquè cap psicòleg s'ha pogut inscriure al programa perquè, segons ha comentat el ministre, el Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra no ha fet arribar els convenis als psicòlegs. "Uns set professionals s'han posat en contacte amb nosaltres per si els hi podíem enviar el conveni", ha indicat el ministre, qui espera que entre aquest dilluns i dimarts aquest malentès pugui estar resolt i el programa pugui començar com més aviat millor al llarg de la setmana.

Benazet ha comentat que el programa es va fer en col·laboració amb el col·legi i l'únic debat que hi va haver va ser respecte a la tarifa. Tot i això, des del Govern asseguren que hi ha psicòlegs que volen signar el conveni, amb aquest sentit de corresponsabilitat, i ha reconegut que totes les professions sanitàries estan rebent unes tarifes que són baixes "però que en un moment de crisi no és hora de plantejar pujar-les". Benazet, a més, ha volgut deixar clar que aquest dispositiu no s'ha de vincular per res amb el conveni que el col·legi està treballant amb la CASS.