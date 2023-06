Bon ritme en la venda de petards i coques per a la revetlla de Sant Joan

Andorra la VellaBon ritme en la venda de petards i coques de cara a la celebració de Sant Joan. Així ho afirmen els establiments consultats, qui indiquen el volum de comandes s'assimila a les assolides el 2021 i 2022, després d'una petita baixada a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus.

D'aquesta manera, des d'un establiment de comercialització de focs d'artifici d'Andorra la Vella apunten que les xifres de venda són iguals o, fins i tot, un pèl més elevades que les registrades en exercicis anteriors, tot i que, exposen, resten a l'espera dels clients d'última hora, ja que "és el moment en el qual es venen més petards". "Estem contents, les vendes evolucionen com sempre, però esperem que entre avui i demà hi hagi el gran volum de venda", indiquen.

En relació amb la tipologia de petards més venuda, des del comerç manifesten que des de fa anys s'està promocionant la venda de bateries, uns focs d'artifici més 'amables' pel que fa al soroll i en els quals la llum que desprenen quan s'encenen és la protagonista. En aquest sentit, i com és habitual, altres dels petards més venuts són els relacionats amb els infants, especialment les bombetes i els 'xinos'.

Pel que fa a les coques de Sant Joan, enguany també és època de bonança. Alguns dels establiments consultats afirmen que s'han registrat nombroses reserves d'aquest dolç, tot i que també s'espera una forta afluència de persones per adquirir les seves unitats a darrera hora. I és que de coques hi ha per a tots els gustos, malgrat que les preferides continuen sent les de llardons, crema, nata i trufa.