Brot de coronavirus a l'escola de maternal de la Massana

La MassanaSalut informa que s'ha detectat un brot a l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança de la Massana, després que el dissabte dos tutors d'una classe de primer cicle van donar positiu, ja que presentaven algun símptoma. Amb el protocol marcat, s'ha fet la prova d'antígens als alumnes de la classe i nou han donat positiu, per la qual cosa s'ha decidit aïllar l'aula sencera. A més, dos professors del mateix curs i un auxiliar també han donat positiu aquest dilluns, després que tots tres estiguessin en contacte amb els dos professors positius. Així, fins al moment s'han detectat 14 positius a l'escola, i per aquest motiu, aquest dimarts es farà un cribratge sencer de tot el cicle amb prova TMA per tal d'identificar nous asimptomàtics i evitar nous contagis. Pel que fa a la població escolar, hi ha un total de deu aules sota vigilància activa, una en total i nou en parcial, a banda d'onze aules més en vigilància passiva.

Des del divendres s'han detectat 21 nous positius que eleven la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia a 15.425 persones. D'altra banda, s'han donat 23 noves altes, que situen en 15.205 les persones que ja han superat la malaltia. Per tant, el nombre de casos actius es troba en 90 i les defuncions fins a la data es manté en 130.

Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, continua sense haver-hi cap pacient ingressat ni a planta ni a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Finalment, amb relació als vaccins, ja s'han administrat 107.050 vacunes –54.609 primeres dosis, 52.154 segones i 287 terceres–.