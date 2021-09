Brot de Covid a l'escola maternal andorrana d'Escaldes-Engodany

Andorra la VellaEl Govern ha informat que s'ha detectat un brot de Covid a l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany. Per aquest motiu, des de l'executiu s'ha decidit fer un cribratge a tots els alumnes de sisè del centre escolar a fi de trobar possibles nous positius entre els alumnes. El ministre portaveu, Eric Jover, ha manifestat que l'objectiu d'aquest cribratge és “reforçar la fase preventiva”. En aquests moments, en el total del país hi ha fins a vuit aules sota vigilància activa, quatre en total i quatre en parcial, a banda de quatre aules sota vigilància passiva. Des d'aquest dimarts s'han detectat fins a tretze nous positius que eleven la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia a 15.153 persones. A banda, també s'han donat cinc noves altes, que situen en 65 els casos actius actuals. El nombre d'altes totals és de 14.958.

Quant al Pla de vacunació, ja s'han administrat 103.595 dosis, de les quals 53.485 són primeres, 49.892 segones i 218 terceres.

Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, Jover, ha reiterat que el Principat es troba en una fase "molt positiva de la pandèmia" amb una baixada del nombre de casos positius. Aquesta bona situació s'observa clarament al sistema sanitari, ja que no hi ha cap ingressat a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ni tampoc a la Unitat de Cures Intensives. De fet, els indicadors de risc de la pandèmia es troben tots a nivell 0, tal com ha informat Jover, assegurant que amb els pocs casos diaris que hi ha, la taxa de reproducció es mou al voltant d'1. A aquest dimecres es troba a 1,30, concretament.

Alleugeriment de les restriccions

Les dades favorables han ajudat que l'executiu hagi decidit revisar i alleugerir algunes mesures restrictives. Pel que fa a la restauració, s'amplia el nombre màxim de persones per taula. A l'interior passen de 8 a 10 el nombre màxim de comensals i en espais exteriors de 10 fins a 20. També s'han ampliat els aforaments a esdeveniments esportius i cultural, que fins al moment eren del 50% en espais interiors i del 70% en espais exteriors. Amb la nova mesura, es permetrà arribar fins al 100% d'aforament sempre que hi hagi un protocol específic i que tots els assistents estiguin immunitzats o presentin proves negatives.

D'altra banda, l'executiu també ha decidit ampliar sense cap límit les reunions de treball sempre que tots els membres es trobin immunitzats. A més, no serà necessari l'ús de la mascareta si es respecta els 1,5 metres de distanciament. Pel que fa als centres sociosanitaris, ja no serà necessari realitzar-se un test d'antígens abans de rebre visites si tots els membres estan immunitzats. Finalment, Jover també ha informat que estan treballant per veure com afrontar la temporada d'hivern i poder garantir l'accés a les instal·lacions. "L'executiu farà el necessari per donar totes les possibilitats al sector", ja que molta població en depèn, ha manifestat el ministre.